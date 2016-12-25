٭ أن خرطوم الفيل به نحو 40 ألف عضلة، ولهذا يستطيع ان يرفع من فوق الأرض ثقلا مقداره ألف كيلو، ويستطيع ان يقذف به رجلا لمسافة 40 مترا.

٭ أن طول أمعاء الإنسان يساوي عشرة أضعاف طول جسمه.

٭ أن الإنسان حين يتكلم فإنه يستخدم 44 عضلة.. وعندما يغضب أو يبكي يستخدم 13 عضلة، وعندما يضحك يستخدم عضلتين فقط.

٭ أن الأصوات التي يسمعها الإنسان عند وضع صدفة بحرية على أذنه، لا تصدر من الصدفة ذاتها، بل هي صدى نبض الدم في أذن الإنسان نفسه.

٭ أن عين الإنسان ترمش نحو 30000 (ثلاثين ألف) مرة في اليوم الواحد.

٭ أن جسم القطة يحتوي على 228 عضلة رقيقة، ولذلك لا تصاب بأي أذى مهما قفزت من أماكن مرتفعة.

٭ أن الحديد عندما يصدأ يزداد وزنه ثلاث مرات.

٭ أن أول من وضع صورة على العملة المعدنية هو الإسكندر المقدوني.

٭ أن وزن رأس المرأة أقل من وزن رأس الرجل.

٭ أن معدل نمو الشعر في الصيف وفي الجو الحار أعلى منه في الشتاء وفي الجو البارد، كما أن نموه في الليل أعلى منه في النهار.

٭ أن هناك نحو 4 ملايين شخص في الولايات المتحدة الاميركية يمشون أثناء نومهم.

٭ أن الدولفين عندما ينام لا يغلق إلا عينا واحدة.



(من كتاب: هل تعلم - « إعداد: مصطفى علي)