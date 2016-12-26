٭ أول مرة يعتقد انه تم استعمال الحبر فيها كان في القرن الثالث. والكتابة كانت على ألواح خشبية.

٭ عُزل غاز الهيدروجين لأول مرة عام 1766 على يد العالم الإنجليزي هنري كافينديش.

٭ اول رادار أنشئ عام 1935 والمخترع روبرت واتسون، وأخذ الرادار اسمه من الأحرف الاولى لوصف طريقة استعماله «راديو لكشف المسافات» Radio Detection and Ranging.

٭ قبل ان تصبح اول دولة لصنع الشاي. كانت سريلانكا اول دولة في انتاج القهوة. وذلك قبل ان تموت اشجار البن من جراء مرض اصابها.

٭ «نيويورك» سميت في يوم ما «نيو أمستردام»، الى ان قام الألمان باستبدالها بالإنجليزية.

٭ أول مرة سمح باستخدام السيارات في طرقات برمودا كان عام 1946.

٭ جمهورية الدومينيكان أول استيطان أوروبي في أميركا الوسطى.

٭ «ايرل اوف ساليسبوري» اول من اخترع سلاح المدفعية القديمة وأدخله في الحروب الأوروبية عام 1428، وكان ايضا اول من قتل بهذا السلاح.

٭ الطفل وهو في رحم أمه يستطيع ان يحلم قبل ان يولد.

٭ أول تلفزيون تجاري بدأ في بريطانيا عام 1955.

(من كتاب: 4000 حقيقة مذهلة - (جايلز براند ريث - ترجمة (ليديا البريدي)