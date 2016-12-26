وادي الملوك

يعتبر وادي الملوك واحدا من أشهر الأماكن الأثرية والسياحية في مصر وعلى المستوى العالم.

هذا الوادي يقع على الضفة الغربية لنهر النيل في مواجهة مدينة الأقصر (طيبة قديما).

وجاءت شهرته من أن الفراعنة القدماء استخدموه على مدار 500 سنة، ما بين القرنين الـ 16 والـ 11 قبل الميلاد، وخلال عصور الأسرات من الـ 18 حتى 20 بمصر القديمة ـ استخدموه في تشييد مقابر لملوك مصر، ونبلاء الدولة الحديثة. وينقسم الوادي الى واديين، واد شرقي به أغلب المقابر الملكية، وآخر غربي.

والوادي مصدر جذب سياحي كبير، وروعته لا تضاهى، وفخامته المعمارية ليس لها نظير في أي مكان بالعالم. وقد انصب اهتمام الباحثين والمكتشفين ومنقبي الآثار، وتجارها، عليه، خلال القرنين الأخيرين. على ان الاهتمام بوادي الملوك زاد للغاية بعد اكتشاف هوارد كارتر لمقبرة توت عنخ آمون عام 1922.

وحتى عام 2006، تم الكشف عن آخر مقبرة توصل اليها المنقبون بالوادي، وهي المقبرة رقم 63.

وفي عام 1979، اعتمدت منظمة اليونسكو العالمية وادي الملوك موقعا للتراث العالمي تحت رقم 87. ومن أشهر المقابر التي اكتشفت بوادي الملوك: مقبرة سيتي الأول، مقبرة رمسيس الثاني، مقبرة توت عنخ آمون، مقبرة تحتمس الأول، مقبرة أمنحتب الأول. وكان الوادي أيام الفراعنة يعرف باسم «تاسيخت ماعت» أي: الوادي العظيم.

وبالقرب من وادي الملوك، شيد الفراعنة واديا آخر باسم «وادي الملكات» استخدم لدفن زوجات ملوك الفراعنة، وكذلك أبناء الملوك.

(من كتاب: الموسوعة الشاملة - مجدي سيد عبدالعزيز)