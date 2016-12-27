كيف بدأت كرة القدم؟

لعبة كرة القدم كما نعرفها اليوم اخترعت في انجلترا مصادفة، في يوم من أيام 1823.

حتى ذلك الحين كانت لعبة الكرة التي يلعبها الانجليز تقوم على ضرب الكرة بالقدم بحركة تشبه ضرب كرة القدم.

اليوم وإن كانت قوانينها مختلفة.

في ذلك اليوم كان أحد اللاعبين يدعى وليم وب ليس، وكان من طلبة كلية «رُجبي».

وفي منتصف اللعبة أمسك «إليس» بالكرة وركض بدلا من أن يركلها بقدمه.

وقد جر اختراق قانون اللعبة على «إليس» انتقادات كثيرة، واضطر قائد الفريق الى الاعتذار من قائد الفريق المقابل.

غير أن تلك الحركة غير القانونية كانت بداية لعبة جديدة، لأن المجادلات وردود الفعل جعلت اللعبة القديمة تتطور لتصبح لعبة كرة القدم الحديثة.

أما طريقة «اليس» فقد نحت نحوا مختلفا وتحولت الى لعبة «الرجبي» الانجليزية نسبة الى الكلية التي كان اليس ينتمي اليها.

وهكذا فإن عمر كرة القدم حديث نسبيا، ومع أنها واسعة الانتشار اليوم في الولايات المتحدة مثلا فلا يتجاوز عمرها المائة سنة.

وقد بدأت على وجه التحديد في 6 نوفمبر 1869 في نيوبرنششفيج بولاية نيوجرسي، بين فريقين يمثلان جامعتي «برنستون» و«روتجرز».

انتشرت اللعبة في البداية بين الجامعات القديمة كاجامعة بيل وهارفارد وكولومبيا.

والطريف أن لعبة كرة القدم وجدت منذ أيام السبارطيين والرومان.

وكانت الغاية من هذه اللعبة تقوية استعداد الجنود لفنون القتال، ولما غزا الرومان انجلترا حملوا اللعبة معهم.

وهناك تطورت تدريجيا حتى صارت شعبية جدا، مما دفع بالملك ريتشارد الثاني أن يمنعها لأن اللاعبين كانوا يصرفون وقتا طويلا في لعبها أكثر مما يصرفون وقتا في التدرب على الرماية!

(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة (ج2)