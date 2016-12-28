تخزين بياناتك الطبية

إن الحفاظ على بياناتك الطبية سرية سيضرك اكثر مما ينفعك، لست بحاجة لإخبار الجميع باسمك ووزنك ومستوى كوليسترولك والمشاكل الصحية التي تعاني منها، لكن اذا أتيحت لك فرصة مشاركة بياناتك مع العالم (والعالم كله) دون الإفصاح عن هويتك، فافعل، فسيساعدنا ذلك على بناء نوع من قاعدة بيانات نحتاجها لابتكار تقنيات وعلاجات افضل من اجل إنقاذك، اجل، وإنقاذ عائلتك، وهذا لا يتعلق بالخصوصية، انما بإتاحة البيانات التي نحتاجها لايجاد فرص جديدة للناس كي يعيشوا مدة اطول.

لعل الطريقة الامثل لشرح هذا الامر تتمثل في التفكير فيما حدث في خريف العام 2008 عندما تنبأت غوغل بتفشي الانفلونزا قبل ثلاثة اسابيع من مراكز مراقبة الامراض، كيف؟ لقد تتبعت عدد الناس الذين كانوا يبحثون عن كلمات مثل حمى وقشعريرة وانفلونزا وفي اي مناطق، وهذه المشاركة المباشرة ادت الى تنبؤ غوغل المبكر والصحيح لأن الملايين حول العالم خلقوا نماذج عبر عمليات بحثهم يمكن اكتشافها وتحديدها، تخيل قوة مثل هذا الانذار المبكر، الذي ساعد على تحذير وحشد السلطات الصحية ما جعلها تسبق الحدث.

اذن، شارك وتشارك على حد سواء، واذا عرضت شركتك برنامجا صحيا تفاعليا مشتركا فاشترك به.

(من كتاب: دليل قصير لحياة طويلة - د.ديفيد ب.اغوس)