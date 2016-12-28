ما الإشعاع؟

بتعبير بسيط، الاشعاع هو عملية ارسال موجات من الطاقة. تعرفت الى الاشعاع منذ طفولتك وان لم تعرف ما هو، عندما تقرب يديك من المدفأة او جهاز التدفئة المركزية، او المصباح الكهربائي فإنك تحس اشعاع الحرارة وعندما تجلس تحت اشعة الشمس تتعرض بشرتك لنوع من الاشعاع يسمى الاشعة فوق البنفسجية.

هذه كلها نماذج من الاشعة الكهرطيسية (اي الكهربائية - المغناطيسية). النوع الاساسي الآخر من الاشعاع هو ما يعرف بالاشعاع الذري، وهو اما ان يصدر عن مادة مشعة (كمعدن الراديوم مثلا) او عن مفاعل ذري، والاشعاع الذري هو عبارة عن عملية بث جزيئات من المادة وامواج من الطاقة في آن واحد.

وبما ان الاشعاع الكهرطيسي هو عبارة عن بث (ارسال) امواج من الطاقة وجب ان نعرف شيئا عن هذه الامواج. المسافة بين موجتين تسمى طول الموجة.

عدد الموجات التي تخترق نقطة معينة خلال ثانية واحدة تسمى تذبذب الموجات.

عندما تجمع الموجات ذات الاطوال المحصورة ضمن مدى معين من الطول، ينتج لدينا ما يسمى بالطيف.

الحزمة المكونة من اقصر الامواج هي طيف اشعة اكس (او الاشعة السينية). يلي هذه المجموعة من الاشعة طيف الاشعة فوق البنفسجية ثم يلي ذلك الضوء المرئي وهو مجموعة الاشعة التي يمكن ان نراها بالعين، ويزداد طول الموجات حتى لا نعود نراها. هذه المجموعة تسمى الاشعة تحت الحمراء. وهناك موجات اكثر طولا (هي اشعة هرتز) وتستخدم في الراديو والتلفزيون والرادار.(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة - غرائب الاختراعات والاكتشافات)