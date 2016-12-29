السفر الطويل بالجو وأخطاره الصحية

كشفت دراسة علمية عن أن السفر بدون توقف لمسافات طويلة بالطائرة يزيد من المخاطر على الصحة، فتزداد فرص تجلط الدم في شرايين القدم والرئة.. غير أن السفر جوا لا ينطوي على مشاكل صحية خطيرة إلا نادرا، مثل تطور تجلط الدم في القدمين الذي قد ينطلق ليصل إلى الرئتين، وقد يسبب ذلك الوفاة غير أن الأكثر شيوعا هو تورم الساقين والكوعين ولاسيما لدى النساء.. ويتحدد هذا النوع من الورم على مدى ارتفاع الطائرة عن الأرض، ومدة الرحلة، ودرجة الحرارة داخل الطائرة.

وتذهب الدراسة إلى أن أكثر الاحتمالات هو أن تحدث تلك المشاكل في الرحلات الطويلة التي تقطعها الطائرة من دون توقف، وأن ما يزيد من خطورة الوضع انخفاض ضغط الاوكسجين داخل الطائرة، وازدحام الركاب وعدم قدرتهم على الانتقال من مكان إلى آخر.

ومن الثابت علميا أن انخفاض مستوى الأوكسجين في الدم يؤدي إلى تسرب السائل إلى شرايين صغيرة في القدم، تتسبب بدورها في الانتفاخ، وتزيد من مخاطر تلك المشاكل.. وقد يكون سبب ذلك هو الطائرات النفاثة التي تقطع مسافات بعيدة، وتنطلق بضغط أقل من الداخل على ارتفاعات معينة لتخفيض النفقات، ولما كان المسافر لا يستطيع أن يفعل شيئا تجاه انخفاض الضغط فإنه يستطيع تخفيض المخاطر الصحية في الطيران، وذلك بشرب الكثير من الماء وتفادي الجفاف في الجسم الذي تسببه بعض المأكولات والمشروبات والحركة ما أمكن بالطائرة.

(من كتاب: ثبت علميا - محمد كامل عبدالصمد)