ما فن البورتريه؟

٭ منذ حوالي ستة قرون كان النبلاء والتجار والأغنياء في إيطاليا يدفعون كثيرا من الأموال للرسامين لكي يرسموا صورهم الشخصية إظهارا لثروتهم أو وسامتهم.

وفيما بعد أخذ الرسامون يرسمون صورا شخصية للناس العاديين مثل المزارعين والحرفيين لمجرد إعجابهم بوجوه هؤلاء الناس أو لأن بها شيئا مثيرا لاهتمامهم.

هذه الصور الشخصية هي فن البورتريه الذي لايزال مزدهرا حتى الآن، ولوحات فن البورتريه تبين لنا كثيرا من المعلومات عن الناس وطرق لباسهم وحياتهم.

ما فن الكولاج؟

٭ الكولاج هو تصميم يستخدم فيه الرسام عددا من المواد المختلفة قد تكون صورة شيء يمكننا التعرف عليه وقد تكون شكلا مجردا، وهذه المواد التي يستخدمها الرسام يقوم بلصقها بالصمغ فوق سطح اللوحة التي يعدها.

وقد ابتكر هذا اللون من الفن رساموا التكعيبية واستخدموا فيه أنواعا مختلفة من الورق يقطعونها بأشكال متنوعة ثم يلصقونها، وفيما بعد استخدمت مواد أخرى مثل الرمل والزجاج.

(من كتاب: حول العالم س و ج - لـ مصطفى غنيم)