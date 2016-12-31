«فر من المطر وقف تحت المرزام»

٭ «المرزام» في اللهجة الكويتية هو قناة نزول المطر من الأسطح.

ويضرب لمن يهرب من شيء ليقع في أسوأ منه.

«بو طبيع ما يجوز عن طبعه».

٭ يضرب لمن لا يستطيع ترك طبعه مهما حاول.

«قالوا للبغل: مين أبوك؟ قال: الحصان خالي».

٭ يضرب مثالا لمن يفتخر بما ليس له ولا منه.

«ما في الصيف زبده».

٭ لانها تذوب سريعا، ويضرب لمن لا فائدة منه.

«فلان زبيل مقطعه عراويه».

٭ «الزبيل» هو وعاء يعمل من خوص النخل تحمل فيه الاشياء، وهذا الزبيل غير ثابت دائما لأنه خفيف واذا ما قطعت «عراويه» وهي المسكتان اللتان يحمل منهما اصبح «ألعبان».

ويضرب هذا المثل للشخص كثير التلون والذي لا تستطيع الإمساك به.

(من كتاب: 1000 مثل من عيون الامثال - جمع: محمد صالح السبتي)