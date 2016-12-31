الحرباء، هذه الدويبة العجيبة، هل تبدل لونها ما يميزها، أم فيها عجائب أخر؟

٭ الحرباء دويبة معروفة من اعجب خلائق الله تكوينا واغربها شؤونا، قيل سمي الحرباء (وهي الذكر والانثى حرباءة) لانه ابدا يستقبل الشمس في القبة الخضراء، فكأنه يحاربها، وقيل هو معرب حربا الفارسية ومعناه راصد الشمس، وكان المتقدمون من علماء الطبائع يعدونه في جملة اصناف الوزغ، الى ان تكلم عليه كوفياي العالم الشهير فأخرجه منها لما وجد فيه من غرابة التركيب والطباع، ولكنه لم يجد نوعا من الخلائق يدخله تحته فجعله في جملة فلتات الخلق وملاعب الطبيعة.

والحرباء ينفرد عن سائر انواع الحيوان بأمور غريبة منها كثرة تلون جلده وسرعة تقلب الالوان فيه، الى حد يقضي بالدهش، فإنه في حال دعته يعدون الذكر منه ابيض الى الصفرة والانثى خضراء مبقعة ببقع صفراء متسعة، وربما تغير لونه تبعا للنهار والليل وقوة النور وضعفه، فاذا هيج بخوف او غضب تلون بألوان عجيبة يتدرج من واحد منها الى الآخر فينتقل تدريجا الى السنجابي ثم الى الارجواني او الاسمر حتى ينتهي الى الاسود، واول ما يبدأ التلون في خلال النتوءات المنتشرة على سطح جلده، ثم يمتد على ما حولها حتى يعم سائر البدن.

ومنها تغير شكله عند خوفه أو استفزازه، فإنه ينتفخ حتى يصير ضعفي حجمه، وعلة ذلك فيما ذكروا انه عند خوفه تنتفخ رئتاه انتفاخا عظيما يفضي الى احتقان الدم في عموم البدن، فيتمدد جلده بأن ينبسط ما فيه من النتوءات المذكورة، ويرشح الدم في اوعية جلده فيكون سبب ما ذكر من التلون.

ومنها خلقة عينيه فإنهما ناتئتان عن وقبيهما نتوءا فاحشا وعليهما جلد احرش يشبه سائر بدنه ذو عضل مخصوص يحركهما الى جميع الجوانب، فيوجههما الى اي جهة شاءها من غير ان يتحرك، وربما وجه كل واحدة منهما الى جهة تخالف الاخرى، فبينا تكون احداهما ناظرة الى الامام يرسل الاخرى الى خلفه تتفقد ما حوله من المنظورات.

ومنها خلقة لسانه وهو آلة كيده وحبالة صيده، فإنه يمده الى مسافة ثمانية قراريط عن فمه، وفي طرفه شبه بثرة ذات لعاب لزج، فاذا مرت من ناحيته ذبابة او نحوها لبث جامدا لا يحرك شيئا من اعضائه حتى يظن انها امكنته فلا تشعر إلا وقد جذبها بطرف لسانه وفي اقل من طرفة عين تصير في فمه فيلتهمها.

وهذا الحيوان من جملة الحيوانات السابتة، اي التي تكمن في الشتاء فلا تبرز من كنها ولا تأكل ولا تتحرك، وله في غير ذلك صبر عجيب على الجوع، حتى انه يبقى شهرا من غير طعام، وحركته في غاية البطء والثقل لأنه مستغن عنها بطول لسانه، وحركة عينيه، فهو يبلغ ما أراده من غير أن يتحرك من مكانه، ولذلك إذا غشيه احد بمكروه لم يحاول الدفاع بأكثر من تغيير شكله وانتفاخ جثته كأنه يهول على الناظرين.

(من كتاب: كشكول المعارف - كاميليا سلوم عكاوي)