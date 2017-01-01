جيمس واطسون James Watson

عالم وراثة وبيوكيميائي أميركي، ولد في 6 أبريل 1928، مكتشف مشارك لبنية الـ DNA. نال جائزة نوبل في الطب عام 1962 عن هذا الاكتشاف.

أجرى بحوثه في مجال علم الطيور والبيولوجيا في جامعة انديانا، ودافع عن أطروحته عام 1950. بعد ذلك، وبتوجيه من أستاذه عاد إلى كوبنهاغن ليبدأ التأسيس في البيوكيمياء، وفي العام نفسه حضر مؤتمرا في نابولي والتقى موريس ويلكنر الذي عرض أول الكليشات لانكسار أشعة إكس بالـ DNA، وهو العام الذي افترض فيه ان الـ DNA هي حامل المعلومة الوراثية، في حين كان يعتقد أن الجينات (المورثات) كانت من طبيعة بروتينية.

هكذا قرر جيمس واطسون، وعمره آنذاك 23 سنة، دراسة الحموض النووية. في خريف 1951 جاء إلى كامبريدج، إلى مجد الكريستالوغرافيا، والتحق بمجموعة من الكريستالوغرافيين والكيميائيين. بدأ دراسة الـ RWA وبين ان له بنية حلزونية، ثم انكب على دراسة بنية الـ DNA ومفتاح الاثنين هو البنية الحلزونية وقواعدها الأربع A,T,G,C. وهكذا تم اقتراح نموذج حلزوني مزدوج اعتمادا على كليشات انكسار اشعة اكس المنفذة من قبل روزالين فرانكلين.

هذا الاكتشاف الذي عد حدثا علميا مهما في القرن العشرين، بلبل البيوكيمياء وفتح طريقا لعلم جديد هو البيولوجيا الجزيئية، وقد نال جائزة نوبل عن هذا الاكتشاف مع رفاقه في البحث فرنسيس كريك وموريس ويلكنز بينما توفيت الرفيقة الأخرى روزالين فرانكلين. صار أستاذ البيولوجيا في هارفارد في عام 1961.

(من كتاب: أعلام ومفاهيم - د. أحمد بلال)