أين أنشئ أول مسرح؟

أخذ المسرح وقتا طويلا ليصل ويتطور إلى ما هو عليه الآن. ففكرة الدراما (رواية تمثيلية) كانت لها بداياتها في الدين.

فالصينيون أول من قدم الدراما على شكل رقصات في معابدهم. بعد ذلك استخدموا «بيت المسرح» وكان عبارة عن منصة بدون ستائر أو تغيير في الإضاءة، ولكن السقف زخرف مثل سقف المعبد.

اليابانيون أيضا طوروا شكلا من أشكال المسرح في الزمن القديم. فهناك نوع من الدراما كان يسمى «نو». أما الشكل المشهور من الدراما فكان يسمى «كابوكي» لقد قدموا عروضهم على منصة مع سقف يشبه سقف المعبد أيضا.

في الهند القديمة، كانت العروض الدراماتيكية تقدم على منصات مرتفعة بنيت خصيصا لذلك. أما خلفية المسرح فتغطى بالقماش.

أما الإغريق فقد طوروا شكلا كبيرا للدراما. فالمشاهدون كانوا يجلسون على جانب التل، والفعاليات المسرحية تجري في دائرة ذات أعشاب خضراء، فكان هناك بناء يسمى «سكن» يستعمل لدخول الممثلين ولارتداء الملابس، وكذلك يستعمل كمشهد خلفي للمسرحية.

في العصور الوسطى، أدانت وحرمت الكنيسة المسيحية كل أشكال الدراما، ولكن بعد ذلك اصبحت الدراما الدينية جزءا مهما في حياة الكنيسة، فالقساوسة في العصور الوسطى قاموا بتمثيل قصص الإنجيل كجزء من قداس الكنيسة.

وخلال حكم الملكة اليزابيث الأولى (ملكة انجلترا) خطا المسرح في انجلترا خطوة كبيرة. ففي عام 1576م بنى الممثل (جيمس برباج) أول دار مسرح. وكان يعرف ببساطة بـ «المسرح» وبعد عدة مراحل اعتاد على تقديمه في صحن الخان.

وسرعان ما تم بناء مسارح أخرى ومن ضمنها مسرح «كلوب» حيث عرض عددا من مسرحيات (شكسبير) مثل: «النور الأحمر» و«الراهب الأسود». فقد وقف المشاهدون في حفر أمام أو حول جوانب للمسرح، أو جلسوا في صناديق حول وفوق المسرح. ان بدايات الحديث تمتد بجذوره إلى هذه المسارح الإنجليزية القديمة.



(من كتاب: سؤال وجواب في العلوم والتكنولوجيا - د.هشام عبدالجبار الهاشمي)