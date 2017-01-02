٭ أسرة هان الصينية التي حكمت الصين 400 عام من 200 ق.م الى 200 ميلادية أول من اكتشفوا الشاي ومفعوله.

٭ توماس اديسون (1847 ـ 1931) الذي لقب برجل العجائب، قال عنه احد أساتذته انه صبي بليد عقيم! فعادت به أمه الى البيت لتشرف على تعليمه وتثقيفه حتى امتلأت الدنيا بمبتكراته التي تزيد على 3000 اختراع.

٭ كلمة (دكتور) Doctor هي في الأصل كلمة لاتينية تعني المعلم، أي المدرس، واتخذت منها جامعة بولونا في ايطاليا درجة علمية تمنحها لطلابها حوالي نهاية القرن الثاني عشر، ومنحت أول ما منحت في القانون المدني.

٭ يقدر متوسط عدد الشعرات التي تنمو في ذقن الرجل بنحو 25 ألف شعرة.

٭ أتيلا، ملك (الهنس) من البربر.. عاش في أوائل القرن الخامس الميلادي واكتسح الشرق والغرب بجيش جرار حتى ضرب المثل بوحشيته، وكان يقول: «حيث يطأ جوادي لا يعود العشب ينبت».

٭ يرجع تقليد خاتم الزواج على عهد قدماء المصريين. وفي لغتهم الهيروغليفية يرمز بالدائرة التي يمثلها الخاتم الى معنى الخلود، وكان خاتم الزواج يصنع في أول الأمر من مواد مختلفة كالجلود والعظام والأخشاب والأحجار، واستعمل الرومان خواتم الحديد وانجلترا أول من استعمل الذهب في صناعة هذه الخواتم.

٭ هنري مورجان وهو قرصان مشهور أصبح حاكما لجاميكا ما بين عام 1672 و 1683.

٭ هوارد كارتر، هو الذي اكتشف مقبرة الملك الفرعوني (توت عنخ آمون) في الأقصر سنة 1922.

٭ مدينة المنصورة في شمال دلتا مصر، اسر بها الملك الفرنسي لويس التاسع، ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد دفع فدية عظيمة من الذهب.

(من كتاب: 40٠0 حقيقة مذهلة - جايلز براندريث - ترجمة: ليديا البريدي)