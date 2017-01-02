هـل البنـدورة (الطماطم) فاكهة أم خضار؟

٭قد لا تكون مسألة ذا أهمية للنقاش.

فيما كانت فاكهة أم خضار؟

إننا نستعملها على انها خضار، ويمكن اعتبارها كذلك ولكن في علم النبات البندورة (الطماطم) فاكهة، وبذلك لا يوجد سؤال ولا نقاش لكنها تستعمل في الحساء والصلصة، والكاتشب وفي استعمالات أخرى كجزء رئيسي في الوجبة الغذائية.

نشأت البندورة بشكلها في أميركا الشمالية وفي الأكوادور وبوليفيا وتطورت أشكالها في مكسيكو، قبل ان يذهب كولومبوس، الى العالم الجديد بوقت طويل، ومن المرجح ان البندورة القادمة من مكسيكو هي أول بندورة عرفها الناس في أوروبا.

وأول وصف محدد ورد للبندورة في أوروبا، كان في ايطاليا عام 1554 وسميت تفاحة الذهب، هذا يعني ان البندورة ذات اللون الأصفر هي النوع الأول الذي عرف في أوروبا، وقبل نهاية القرن السادس عشر بدأت تنمو البندورة في حدائق انجلترا واسبانيا وايطاليا وفرنسا ودول وسط أوروبا لكنها اعتبرت نوعا من حب الاستطلاع.

وفي أواسط عام 1700 استعملت البندورة على انها غذاء من قبل الناس وأول شخص زرعها في الولايات المتحدة «هوتوماس جيذيون» عام 1781م، وقد اعتقد بعض الناس انها سامة، ولم تصبح صالحة للأكل وشائعة الاستخدام الا في عام 1900م.

والبندورة تنتمي إلى عائلة نبات البطاطا وزراعتها تحتاج الى فصل طويل لتنمو، وإلى ضوء وتربة غنية ومؤهلة بشكل جيد للزراعة.

وقد أصبحت البندورة تزرع في بيوت زجاجية للحصول عليها في فصل الشتاء وذلك في أوروبا الشمالية والولايات المتحدة الشمالية، كما تنمو في فصل الشتاء، وفي فلوريدا وتكساس ومكسيكو وتقطف البندورة الشتوية وهي خضراء وتشحن الى الأسواق، حيث تنضج وهي في الطريق.

(من كتاب: هل تعلم - وفاء يوسف)