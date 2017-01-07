ماركو بولو (1254-1324) رحالة إيطالي

كان ماركو بولو ابن التاجر نيكولو بولو في البندقية، وقد قام الاثنان برحلة طويلة عبر آسيا، بالاشتراك مع مافيو بولو، عم ماركو حوالي السنة 1260، وقد سلكوا طريق القوافل التجارية الشهيرة بعض الوقت، واتجهوا شطر بكين، في الصين، حيث كان قبلاي خان يحكم كامبراطور، فأحسن هذا الرجل العظيم وفادة زائريه لانه كان يحرص على تحسين العلاقات مع العالم الغربي.

وعادت اسرة بولو الى البندقية في حوالي السنة 1270 حاملة الرايات والقصص العجيبة المذهلة عما شاهدت من الروائع.

وبعد سنتين اثنتين عادت فقامت بالرحلة نفسها - وكان ماركو قد اصبح في الثامنة عشرة - ولكن من طريق اخرى، فاقتضاهم بلوغ بكين زهاء اربع سنوات.

ومن جديد لاقوا حفاوة بالغة من قبلاي خان الذي عين ماركو هذه المرة في منصب في الحكومة الصينية. وقد بقي مقيما هناك حوالي سبع عشرة سنة.

وعاد ماركو بولو الى بلاده حوالي السنة 1290، وعكف على تدوين تفاصيل رحلاته، وحياته العملية في الصين، وقد تخللها شغله منصب حاكم اقليمي.

وكان لهذه القصص تأثير كبير في اوروبا، وفتحت عيون الاوروبيين على عجائب الصين، وعلى الواقع الذي كان يجهله الكثيرون وهو ان الصينيين قوم متحضرون مثلهم، ان لم يكن اكثر منهم.

(من كتاب: صانعو التاريخ - سمير شيخاني)