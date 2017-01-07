هل تتبادل الحيوانات الكلام فيما بينها؟

نعم.. الحيوانات يكلم بعضها بعضا.. ولكن بلغة خاصة بها تختلف عن لغة التخاطب بين البشر.. فالحيوانات لا تستخدم كلمات أو جملا في الحديث ولكنها تعبر عن أفكارها ومشاعرها لغيرها من الحيوانات باستخدام بعض الحركات أو إصدار أصوات معينة أو انبعاث روائح خاصة.

وعلى سبيل المثال فإن شغالة النحل ترقص رقصة معينة لإرشاد الشغالات الأخريات عن مكان الرحيق.. وتتحرك القطط الصغيرة أمام أمها وهنا تدرك الأم أن صغارها في حاجة للغذاء، والطيور تغني كي تطرد الطيور الأخرى بعيدا عن أعشاشها.. هذه هي الطرق المختلفة التي تتكلم بها الحيوانات.

يعتقد بعض العلماء أن «الدولفين» قادر على التكلم بنفس الطريقة التي يتكلم بها الإنسان.. إلا أن أحدا منهم لم يستطع حتى الآن إثبات هذه النظرية.

(من كتاب: س وج في العلوم المبسطة - د. حسام محمد مازن)