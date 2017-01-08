الكراوية

الكراوية نبتة عشبية ثنائية الحول او مستديمة، تنمو تلقائيا في المناطق ذات المناخ الدافئ المعتدل (ومن ضمنها فرنسا)، كما تزرع في هذه المناطق، بالإضافة الى المغرب.

لمحة تاريخية

قد يكون موطن الكراوية الأصلي هو آسيا الصغرى والكراوية من التوابل القديمة التي عُثر عليها في المدن البحرية القديمة من العصر الحجري الحديث، وفي مصر الفرعونية حيث كانت توضع في آنية داخل المقابر، ومنها قبر توت عنخ آمون لطرد الأرواح الشريرة، ولم ترد في لائحة التوابل في الهند القديمة.

سُميت في الشرق بالكراوية الرومانية، فساد الاعتقاد بأنها نبتة غريبة عن هذه المنطقة، وخلافا لعدد كبير من التوابل، عرفت خصائص الكراوية المطبخية سريعا، وتوضع برسم الكراوية كل المعتقدات السائدة عن الكمون، وهذا الأمر يعود للخلط الكبير بين النبتتين، وعلى الرغم من كل شيء لخصائصهما المتشابهة.

في الطب

تستخدم الكراوية كمنبه، ومضاد للتشنج، وطارد للديدان (في المعدة)، وتستعمل تقليديا في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي كانتفاخ البطن، إذ تكفي اضافتها الى الأطعمة (المجرمة، المتهمة) او تناول بعض البذور بعد الطعام، او تحضير مغلي الكراوية الذي يساعد بالإضافة الى ذلك على تخفيف الفواق، والشخير، تحفز إدرار الحليب، والبول، تنعش الفم، الأمر الذي لم يغب عن القدماء، وتخفف آلام الأسنان، في الاستعمال الخارجي، يستخدم زيتها الطيار لعلاج قضمات الصقيع.

تحذير: يتسبب تناول زيت الكراوية الأساسي بجرعة مركزة جدا في اضطرابات عصبية.

في المطبخ

لبذور الكراوية نكهة لاذعة ولذيذة، ورائحة أقرب الى اليانسون، وأريج مر قليلا، بشذا الحمضيات (تكون أقوى لدى البذور الطازجة وغير الناضجة) منعش وأقل حراقة من الكمون الذي غالبا ما يخلط معه في الاستخدام المطبخي (في السوق).

معلومات متنوعة

يصنع حاليا مركبها الأساسي، وهو الكارفون ويستخدم زيت الكراوية الأساسي في المطبخ، كما رأينا من قبل، ولكن ايضا في صناعة العطور (الصابون، معجون الأسنان، والعطور)، تعشقها الأبقار، والغنم بكاملها، وتحفز إدرار الحليب عند الإناث، ويمكن لثمار الكراوية ان تكبح استنبات البطاطا، عند توزيعها في محال تخزين هذه الأخيرة.



(من كتاب: موسوعة التوابل - ميراي غاييه)