المبيدات الحشرية.. تصيب بالرعاش

كشفت دراسة جديدة ان المبيدات الحشرية تزيد من الإصابة بالشلل الرعاش خاصة للرجال، لأن هرمون «الاستروجين» في المرأة يلعب دورا في الحماية من الإصابة من ذلك المرض، وتشير الدراسة الى ان الرجال اكثر عرضة بنسبة 2.4% مقارنة بالسيدات.

أسرار الرجل.. من ضحكته

كشف خبايا وأسرار شخصية الرجل ومعرفة طباعه من خلال ضحكته، هذا ما أكدته إحدى الدراسات الألمانية الحديثة، فالرجل الذي يهز بطنه ويضحك فهو يتميز بشخصية اجتماعية، وهو طيب ورحب الصدر وصريح ومجامل بشكل كبير، أما الرجل الذي يبتسم دون ان يضحك بصوت عال رنان فهو يتمتع بشخصية رومانسية هادئة ومتحفظة وهو يحب النظام ويكتم السر ويحفظه وعقله يسيطر على كل تصرفاته، أما الرجل ذو الضحكة ذات الصوت المرتفع والقهقهة عادة ما يكون شخصية قوية مؤثرة فيمن حولها وهو جاد وخدوم ويُعتمد عليه في حلّ المشكلات وهو متعدد العلاقات نشيط ولا يحب الخمول والكسل.

الجبن القريش.. يحفظ العظام

أكدت الأبحاث ان الجبنة القريش مفيدة لسلامة العظام والأسنان لأن الخلية العظمية تتكون من البروتين والكالسيوم والفوسفور.. وتكون الجبن القريش مفيدة للبدناء لأنها منزوعة الدسم، وتشير الدراسات الى ان الجبنة القريش مع الخبز تمثل وجبة كاملة إذا شرب معها كوب عصير أو فاكهة أو جرجير او طبق سلطة، وتحتوي الجبنة على بروتين حيواني مرتفع القيمة لاحتوائه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لبناء خلايا الجسم ولا تؤدي الى اضطرابات معوية التي تحدث لكبار السن لذلك فهو يعوض كل الاحتياجات اللازمة للجسم.

(من كتاب: حقائق x دقائق لإبراهيم مرزوق)