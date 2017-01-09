القائد «مالبرو»

تزوج «لويس الرابع عشر» من الأميرة الإسبانية «ماري تيريز» ابنة الملك «فيليب الرابع» وقد تخلت العروس عن عرش إسبانيا مقابل مهر قيمته نصف مليون قطعة ذهب.

وقد قبل الفرنسيون ذلك اعتقادا انه صار من حقهم تولي عرش إسبانيا، وبوفاة «فيليب الرابع» فرض «لويس الرابع عشر» سلطته على هولندا الإسبانية (بلجيكا الآن) والفلاندر.

وفيما بعد، هاجم الأقاليم المتحدة، وبعض مدن هولندا الإسبانية، وحقق بذلك مجده، وعندما هاجم ألمانيا بدأت أوروبا في التسلح، وتوحدت انجلترا، وألمانيا وهولندا ضد «لويس الرابع عشر» واشتعلت حرب السنوات التسع، انتهت بتنازل الملك عن كل الأرض المحتلة.

أما إسبانيا، فقد وجدت نفسها بلا وريث للعرش، بينما اشتعلت الحرب مرة أخرى بين هولندا والنمسا وانجلترا من ناحية، وقوات لويس الرابع عشر، وظهر القائد البريطاني «مالبرو» وزميله النمساوي الأمير«اوجين» اللذان حققا المزيد من الانتصارات، ودخلت الأطراف المتحالفة في خصومات عديدة.

انتهت كل هذه الخصومات باتفاق «اوترخت» عام 1713م الذي تولى من خلاله «فيليب دانجو» عرش إسبانيا، باسم الامبراطور «تشالز السادس» وصار حاكما على هولندا الإسبانية (بلجيكا)، واسكتلندا الجديدة، وتولدت قوة جديدة.

(من كتاب: موسوعة الحضارات المختصرة ـ محمود قاسم)