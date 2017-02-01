٭ المحاولات الأولى لالفيس برسلي كموسيقي لم تكن ناجحة تماما.

استاذه في الموسيقى كتب تقريرا عنه يقول: لن يصبح في يوم من الأيام أكثر من موسيقي عادي.

وبعد أول ظهور له على المسرح قيل له: من الأفضل أن تعمل سائق شاحنة وليس مغنيا أو عازفا على الجيتار.

٭ الزي الرسمي الذي يرتديه الحرس السويسريون للفاتيكان، كان قد صممه الرسام العظيم مايكل انجلو عام 1500م وقد ارتداه الحراس لأول مرة قبل 450 سنة.

ومنذ ذلك الوقت لم يتغير هذا الزي، ما عدا إضافة بعض القنابل اليدوية عام 1975.

٭ الملك لويس الرابع عشر بنى قصر فرساي العظيم المقر الدائم لسكن الملوك في فرنسا والذي يضم 15000 غرفة وكلف بناؤه الملايين إلا أنه لم يكن يحوي مرحاضا واحدا.

٭ رجل يدعى كلارينس بيردسي جاءته فكرة تجميد الطعام لأول مرة عندما شاهد سمكة مجمدة وهي حية داخل قطعة جليد وقد استطاعت أن تبحر مرة ثانية ما أن ذاب الجليد عنها، وقد بدأ شركته المشهورة باسم «أصابع السمك».

٭ بنى الرومان قنوات لجر المياه الى المدن.

إحدى هذه القنوات بناها الرومان عام 110 قبل الميلاد لجر المياه لمدينة سيجوفيا في إسبانيا ومازالت إلى الآن موجودة وقد مضى عليها 2000 عام.

٭ اجتازت يونايتيد ستيت المحيط بسرعة بلغت 66 كيلومترا في الساعة.

٭ أول شيء يفعله الإسبان وبينما تكون الساعة تدق دقات الساعة الثانية عشرة في نهاية العام لابتداء عام جديد هو محاولة أكل اثني عشرة حبة من العنب قبل أن تنتهي الساعة من الدق وإذا ما تمكن أحدهم من ذلك يقال إنه سينعم بسنة جيدة وناجحة.

٭ أول دراجة صممها ليوناردو دافنشي الفنان الإيطالي العظيم والمخترع عام 1493، ولم يتم إنتاج أول دراجة إلا بعد عام 1839.

٭ الرومان هم أول من اخترعوا القوس، على الرغم من أن عظماء المهندسين في اليونان لم يتمكنوا من ذلك.

٭ عندما ارتدت آنيت كيليرمان أول ثوب سباحة وكان يتألف من شورت وأكماما تغطي الكتفين، تم القبض عليها عام 1909 وذلك بتهمة التعري اللاأخلاقي.

٭ أول التحذيرات التي أطلقت كتحذير من مضغ اللبان (العلكة) كانت «سوف يجفف اللعاب ويلصق الأمعاء بعضها مع بعض».

(من كتاب: 4000 حقيقة مذهلة ترجمة: ليديا البريدي)