فرشاة الأسنان، كيف ظهرت؟

٭ ابتكر فرشاة الاسنان رجل يدعى ويليام آديز. ففي أثناء وجوده في السجن في لندن، حيث كان يمضي فترة عقوبته، وبينما كان ينظف أسنانه بخرقة، خطرت له فكرة إحضار عظمة صغيرة حفر فيها بعض التجاويف وأدخل فيها قليلا من شعر المكنسة. ووجد أن العظمة أصبحت أداة فعالة في تنظيف الأسنان.. وبعدما أطلق سراحه أنشأ معملا لصنع فراشي الأسنان.

سور الصين العظيم، ما سبب تشييده ومتى بُني؟

٭ بُني سور الصين العظيم لحماية التخوم من الأعداء ولاسيما من المحاربين الغزاة القادمين من الشمال. وقد تم بناؤه عام 200 قبل الميلاد في عهد الامبراطور شاي هوانغ شي.

استغرق إنجاز هذا السور عشر سنوات، واستعين بمئات الآلاف من العمال، حيث انجز البناء يدويا خصوصا وأن جدرانه عبارة عن قرميد وحجر، يقدر طوله بأربعة آلاف وثمانمائة واثنين وسبعين كيلومترا بحيث يجتاز الجبال العالية والوديان السحيقة، ويعتبر أطول جدار مشيد في العالم.

ما حقيقة الرمال المتحركة؟

٭ تتكون الرمال المتحركة من عجينة سميكة من الوحل والمياه تطفو فوق طبقة من الطين، وتوجد غالبا على الشواطئ.

(من كتاب: « كشكول المعارف والعلوم» لـ «كاميليا سلوم عكاوي»)