٭ الحيوان الذي ينام ستة أشهر ويستيقظ ستة أشهر هو الفأر، فمعلوم انه ينشط خلال فصل الصيف ليلا ونهارا، وعند مجيء فصل الشتاء فإنه يأوي إلى مخبئه تحت الارض حيث يرقد فيه حتى انقضاء فصل الشتاء.

٭ أسرع الحيوانات على الأرض هو الفهد وأسرع المخلوقات هو الصقر، حيث تبلغ سرعته اثناء انقضاضه على فريسته من الجو نحو 360 كم في الساعة.

٭ ولد الأرنب يسمى الورش، ومدة حمل الأنثى بولدها نحو 31 يوما. أما انثى الحمار فتسمى أتان وابنه يسمى الجحش. وصغير الخروف يسمى الحمل وابن الحصان يسمى المهر ومؤنثه المهرة.

٭ الدب القطبي او الدب الرمادي المخطط قد يصل وزنه إلى نحو 450 كغ، إلا ان اكبر الدببة هي دببة ألاسكا البنية والتي يصل وزن احدها الى اكثر من 680 كغ وعندما يكون واقفا يصل طوله الى اكثر من 3 امتار. ويعتبر الدب الرمادي المخطط من اكثر الحيوانات الثديية خطرا.

٭ الكنغر يعتبر احد اغرب وأقدم اجناس الحيوانات الموجودة على الارض اليوم. وهو يتواجد بكثرة في استراليا، ويشتهر بجرابه الموجود على بطنه الذي يحمل فيه صغيره بعد الولادة.

يقف الكنغر المكتمل النمو بطول حوالي مترين، ولديه ارجل امامية قصيرة ذات مخالب صغيرة، ورجلان خلفيتان طويلتان جدا وهما اللتان تمكنان الكنغر من القفز لمسافات طويلة تصل احيانا الى 6 امتار.

٭ الكلب يهز ذنبه عندما يكون سعيدا، والتمساح تنزل له دموع ولكن ليس عند الخوف او الألم، انما عندما يأكل شيئا اكبر من اتساع فتحة فمه، والقط يقوس ظهره عند الخوف.

٭ الحوت يعتبر من الحيوانات الثدية المائية، والحقيقة ان الحوت ينحدر من اسلافه الذين عاشوا على اليابسة. خلال آلاف السنين، وقد نمت الحيتان لتشبه الاسماك في شكلها وملامحها الخارجية الاخرى، لكنها تعيش كالحيوانات البرية.

زعانف الحوت على سبيل المثال لها عظام يد من خمسة اصابع. والفارق المهم بين الحوت والأسماك بالطبع هو ان الحوت الصغير يرضع من حليب امه مثل الثدييات الصغيرة، فهو لا يفقس بيضا بل يولد ولادة.

وتتنفس الحيتان بطريقة مختلفة ايضا عن الاسماك فبدلا من الخياشيم لديها رئتان وهي تدخل الهواء عبر منخرين، وعندما تغطس تحت الماء ينغلق هذان المنخران بواسطة صمامين صغيرين، وكل خمس إلى عشر دقائق يرتفع الحوت إلى سطح الماء ليتنفس.

(من كتاب: هل تعلم؟! علاء العموش)