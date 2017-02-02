الخلية

الخلية هي الوحدة الأساسية للكائنات الحية، إنها بالنسبة للكائن الحي كما الذرة بالنسبة للمادة. تتحدد الخلية أولا بغشائها الذي هو، بشكل ما، حدودها.

تتكون بشكل أساسي من ليبيدات (شحوم) مشكلة طبقة هيدروفوبية مزدوجة تندرج فيها بروتينات، يملك هذا الغشاء خواص رئيسية، فهو يسمح بمرور المكونات الكيميائية المفيدة للخلية، هذه التي تسمح للخلية بالتضخم، ويوقف تلك غير المرغوب فيها أو السامة، على الأقل يحاول لأن بعض الفيروسات تعرف تجاوز هذا الحاجز. داخل الغشاء توجد السيتوبلازما، المكونة من الماء ومن قليل من الجزئيات العضوية، إنه الوسط الداخلي للخلية.

يوجد داخل السيتوبلازما العضيات. بالنسبة لكل فئة من الكائنات الحية، الأوكاريوت، توجد عضية خاصة جدا، كبيرة الحجم، ومهمة الوظيفة: النواة.

هذه النواة هي التي تحوي الكروموزومات مع الـ AND. بالنسبة لأنواع أخرى، بالبكتيريا، لا توجد نواة توجد عضيات مختلفة كل منها تؤدي دورا، الأهم فيها هي الريبوزومات، العضيات حيث تصنع البروتينات، والميتوكوندريتات حيث تتم عمليات الاحتراق الطاقوية الضرورية للخلية. ثم إن النباتات العليا تحوي عضيات خاصة مثل الكلوربيلاستات التي هي الأمكنة التي يتم فيها اليخضور.

(من كتاب: هل تعلم - د. أحمد بلال)