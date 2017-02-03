زيادة الوجبات.. تقلل الكوليسترول

أظهر بحث بريطاني جديد ان التحكم في معدلات الكوليسترول قد لا يعتمد فقط على ما تتناوله من اغذية وإنما ايضا على عدد مرات تناول الطعام.. وتسهم زيادة الكوليسترول في الإصابة بمرض القلب. وقال فريق الباحثين: إذا كنت تأكل بشكل جيد بالفعل وترغب في المزيد من الفائدة فإن تقسيم ما تأكله من طعام على مزيد من الوجبات المتكررة قد يكون له فائدة إضافية.. واستجوب الباحثون اكثر من 14 ألف شخص تتراوح اعمارهم بين 45 و75 عاما عن عدد مرات تناولهم للطعام بما في ذلك الوجبات وفترات تناول القهوة والشاي والوجبات الخفيفة.. وقاموا ايضا بقياس مستويات الكوليسترول عند المتطوعين.

أظهر البحث ان الاشخاص الذين قالوا انهم يتناولون الطعام مرات متكررة يقل معدل الكوليسترول لديهم بنسبة 5% تقريبا عن الذين يتناولون الوجبات مرات اقل بطريقة ثابتة.. ووجدوا مستويات كوليسترول اقل في الاشخاص الذين يتناولون الوجبات بشكل مكرر دون النظر الى كتلة الجسم او النشاط البدني.

البطاطس.. تعالج الإمساك

اكدت الدراسات ان الاكثار من تناول البطاطس يساعد على التغلب على الإمساك.. فضلا عن فوائدها لمرض ضغط الدم لاحتوائها على البوتاسيوم الذي يساعد على انتظام ضربات القلب كما تعد البطاطس من المصادر الغذائية الغنية لاحتوائها على فيتامين «ج» وأيضا البروتين.

تمارين الظهر.. تحمي العمود الفقري

في دراسة جديدة أجراها فريق بحث اميركي متخصص تبين ان البرامج الرياضية المقوية للظهر تقلل خطر الكسور الناتجة عن هشاشة العظام والضغط على الفقرات. وقال الباحثون ان هذه الدراسة تقدم اول اثبات قوي على فعالية برامج رياضية معدنية في تقليل خطر كسور الفقرات عند السيدات المسنات بشكل خاص واستمرار هذه الفائدة لسنوات عديدة.. ووجد الباحثون في الدراسة التي اجريت على 50 امرأة من الاصحاء ممن تجاوزن سن اليأس تراوحت أعمارهن بين 58 و75 عاما ومارست 27 منهن تمارين الشد الظهري لمدة سنتين.. تبين ان السيدات اللاتي لم يمارسن الرياضة تعرضن لكسور الفقرات الضاغطة.

(من كتاب: حقائق x دقائق لإبراهيم مرزوق)