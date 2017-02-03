ما أكبر الشلالات في العالم؟

الشلال هو اي مجرى مائي ينحدر فجأة من مستوى عال، في بعض الشلالات تنحدر المياه مئات الاقدام من مجرى مائي ضيق، وهناك شلالات اخرى شهيرة بعرضها وبكميات المياه التي تتدفق من حافتها، وهذه اسماء بعض من اعظم شلالات العالم:

شلال اينجل في مرتفعات غويانا بفنزويلا، يتميز بكونه اعلى مسقط مائي في العالم، اذ ينحدر من علو 3212 قدما (حوالي الف متر) ويسقط دفعة واحدة من علو 2648 قدما (حوالي 800 متر.وقد اكتشف هذا الشلال طيار اميركي يدعى جيمس اينجل في العام 1935.

اعلى شلال في آسيا هو شلال جيرسوبا في الهند، وهو ينحدر على اربع دفعات او درجات، ومجموع ارتفاع هذه الدرجات 830 قدما (حوالي 260 مترا)، اما الشلالات التي يتدفق منها اعظم قدر من المياه فهي شلالات غوايرا على الحدود بين البرازيل والپاراغواي، اذ يتدفق خلالها 470.000 قدم مكعبة في الثانية (28.200.000 قدم مكعبة في الدقيقة)، وهي تتكون من ثمانية مساقط، لكن مجموع ارتفاعها لا يتجاوز 200 قدم.

ومن الشلالات الشاهقة التي تسقط دفعة واحدة شلال ريبون في حديقة يوسميت المحمية الوطنية، هذا الشلال مجرى ضيق يسقط من جرف من علو 1612 قدما (اكثر من 500 متر) الى نهر مرسيد.

والشلالات التي تأتي في الدرجة الثانية من الارتفاع موجودة في جنوبي افريقيا، وتدعى شلالات توغيلا، وتنحدر هذه الشلالات من علو 2800 قدم (حوالي 750 مترا) متدرجة على خمس مراحل.

(من كتاب: « كشكول المعارف» لـ «كاميليا سلوم عكاوي»)