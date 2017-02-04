٭ 4/ 2/ 1957م: تم هدم سور الكويت الثالث نتيجة للتوسع العمراني وبقيت البوابات شاهدة عليه.

٭ 4/ 2/ 1990م: تم نقل تبعية المعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للفنون الموسيقية ومعهد الدراسات الموسيقية من وزارة الإعلام الى وزارة التعليم العالي.

٭ 4/ 2/ 2002م: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) توافق على تعيين أول كويتية للعمل في برنامج الشباب، وتحمل شهادة البكالوريوس في علوم الإدارة من المملكة المتحدة وتبلغ من العمر 25 سنة.

(من كتاب: تاريخ الكويت يوم بيوم د.صالح العجيري د.محمد احمد عيسوي ـ عبدالعزيز بدر (بوهندي)