ريتشارد فاجنر

من أعظم مؤلفي الموسيقى الألمان وأول من أنشأ مهرجانا موسيقيا خاصا بأعماله على مسرح خاص به يحتفل به سنويا حتى اليوم وعرف فاجنر بأنه من أشد المعادين لليهود قبل أن تظهر النازية الألمانية بقرن من الزمان، ولد ريتشارد فاجنر في (مايو) في 22 منه في مدينة لايبزيج شرق ألمانيا عام 1813 وألف اول اعماله الكبيرة وعمره 21 سنة.. وهرب إلى انجلترا عام 1939 بسبب تراكم ديونه واحتفل بأول انتصاراته الموسيقية في ألمانيا مع أوبرا رينزي عام 1842 ثم الهولندي الطائر عام 1843 وهرب إلى سويسرا حيث لاحقته السلطات الألمانية لمشاركته في ثورة في مدينته درسدن عام 1849 واستطاع العودة للعمل للموسيقي تحت إشراف الموسيقار العظيم ليست وتزوج ابنته كوسيما وظهر في دار الأوبرا الفرنسية عام 1861 ولم ينجح فكاد ينتحر لكنه انجز مجموعته الرائعة المسماة بـ (الأربعة الأوبرالية) وكانت بداية التحول الحقيقي في حياته الموسيقية حين حصل على دعم بلا حدود من ملك بافاريا الملك لودفيج الثاني فأقام فاجنر مسرحه في مدينة بيرويت الصغيرة هناك، وما زال يقام فيها مهرجانه السنوي كل خريف منذ 125 سنة.

تميزت موسيقى فاجنر بالإثارة العاطفية الصاخبة تجسدت في رائعته (تريستان وايزولده) الرومانسية التي أحدثت عاطفة بكائية جياشة حتى بين المثقفين والكتاب الألمان لكنها حين عرضت في لندن بانجلترا عام 1877.. لقيت استهجانا من الانجليز الذين كانوا يعارضون خيانة الزوجة مهما حدث برغم أن فاجنر ترك بطلته تموت بالسل عقابا لها على خطيئتها لكن المدهش أن قصة الحب في الرواية كانت أفلاطونية وغير جسدية ويقال: ان فاجنر كتبها لتحكي قصة حبه الحقيقية لزوجة الراحل الثري الذي آواه اثناء هربه إلى سويسرا وأعطاه منزلا رائعا فأحب فاجنر زوجته بعنف وان ظل حبهما بلا خطيئة.

تميز فاجنر بكراهيته الشديدة لليهود وكان عداؤه في ذلك الوقت في القرن التاسع عشر شديد الوضوح وكان هتلر مهووسا بالفعل بموسيقى فاجنر ورؤيته ومشاعره الجرمانية الخالصة العنيفة الجياشة المخيفة!

ورغم مرور السنين فإن إسرائيل ترفض وتحرم على أي موسيقي أن يعزف شيئا من أعمال فاجنر لديها حتى الآن!

قالت زوجته كوسيما عنه أنه كان موسيقيا يعشق كتابة الشعر! ومن أشهر أعمال فاجنر (بارسيفال) وهي أقواها وهي أيضا آخر أعماله وتوفي ريتشارد فاجنر في فنيسيا بإيطاليا في 13 فبراير عام 1883 عن (70) سنة!

(من كتاب: موسوعة الألف عام لـ أُسيمة جانو)