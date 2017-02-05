«بعير مكفوف ولا حمار يشوف»
٭ يضرب مثلا لأفضلية بعض الأشياء على بعض وان كانت معيبة.
«بغينا غنمهم، خذوا أباعرنا»
٭ يضرب مثلا لمن يخسر في المناوشات فهو يريد من خصمه شيئا واحدا ولكن الخصم اخذ منه أشياء.
«بقى حذوتين والفرس»
٭ يحكى ان رجلا وجد «حذوتي فرس» في الصحراء، فأخذها وأزال عنهما الغبار والصدأ واحتفظ بهما، فسأله أصحابه لماذا يحتفظ بهاتين الحذوتين؟ فقال: لم يبق لي الا حذوتان أخريان وفرس لأكون قد ملكت فرسا بأربع حذوات.
ويضرب لمن يجمع الصغير جدا على أمل إيجاد الكبير.
«بيني وبينه مدفع الحرب مكيول».
٭ يضرب مثلا لسوء الحال بين شخصين وعدم التفاهم.
«تريد تقنص بالدجاج أحرار»
٭ يضرب مثلا لمن يعمل عملا على غير أصوله أو لمن يعمل عملا وهو لا يستطيعه.
«تفتك الهوشة وأبونا يتحزم»
٭ يضرب لمن يستعد لشيء بعد انتهاء وقته وذهابه، و«تفتك» تنتهي، و«الهوشة» تعني المعركة.
«الثوب اللي أطول منك يعتك»
٭ «يعتك» يعني تتكعبل فيه، ويضرب لمن يقدم على شيء أكبر منه فيسقط خسرانا خائبا.
«من يطلب الحسناء لم يغلها المهر».
٭ واضح المعنى.
(من كتاب: على رأي المثل محمد صالح السبتي)