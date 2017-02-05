«بعير مكفوف ولا حمار يشوف»

٭ يضرب مثلا لأفضلية بعض الأشياء على بعض وان كانت معيبة.

«بغينا غنمهم، خذوا أباعرنا»

٭ يضرب مثلا لمن يخسر في المناوشات فهو يريد من خصمه شيئا واحدا ولكن الخصم اخذ منه أشياء.

«بقى حذوتين والفرس»

٭ يحكى ان رجلا وجد «حذوتي فرس» في الصحراء، فأخذها وأزال عنهما الغبار والصدأ واحتفظ بهما، فسأله أصحابه لماذا يحتفظ بهاتين الحذوتين؟ فقال: لم يبق لي الا حذوتان أخريان وفرس لأكون قد ملكت فرسا بأربع حذوات.

ويضرب لمن يجمع الصغير جدا على أمل إيجاد الكبير.

«بيني وبينه مدفع الحرب مكيول».

٭ يضرب مثلا لسوء الحال بين شخصين وعدم التفاهم.

«تريد تقنص بالدجاج أحرار»

٭ يضرب مثلا لمن يعمل عملا على غير أصوله أو لمن يعمل عملا وهو لا يستطيعه.

«تفتك الهوشة وأبونا يتحزم»

٭ يضرب لمن يستعد لشيء بعد انتهاء وقته وذهابه، و«تفتك» تنتهي، و«الهوشة» تعني المعركة.

«الثوب اللي أطول منك يعتك»

٭ «يعتك» يعني تتكعبل فيه، ويضرب لمن يقدم على شيء أكبر منه فيسقط خسرانا خائبا.

«من يطلب الحسناء لم يغلها المهر».

٭ واضح المعنى.

(من كتاب: على رأي المثل محمد صالح السبتي)