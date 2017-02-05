لماذا يرش العروسان بالأرز؟

هناك كثير من العادات والتقاليد المتعلقة بالأعراس في الشرق والغرب ترجع أصولها الى أزمنة قديمة، وتشكل تعبيرا رمزيا عن معتقدات، وعلاقات اجتماعية تغيرت اليوم.

من هذه العادات التي نسي الناس أصولها عادة ربط الحذاء في مؤخر عربة العروسين، وهي عادة غريبة، ترجع الى زمن قديم، لما كان والد العروس يبادل حذاءه بحذاء العريس، إشارة الى انتقالها من سلطة الأب الى سلطة الزوج، ثم هناك عادة «وصيفات الشرف» أو الفتيات اللواتي يحملن أذيال ثوب العروس.

وهي عادة غريبة ترجع الى زمن الرومان لما كان عقد الزواج يقتضي حضور عشرة شهود. والرجل (الاشبين أو الشاهد) الذي يسلم العروس الى العريس، يذكر بالعادات القديمة جدا لما كانت العروس تباع بيعا.

وفي المشرق العديد من التقاليد التي ترجع أصولها الى أزمنة قديمة، واذا كان بعض هذه العادات قد تراجع في المدن أمام هجوم العادات الغربية، فإنها لا تزال متبعة في الريف عامة، يفترض بالعروس في الريف ان تلصق قطعة خمير على مدخل بيت زوجها كما تدخل في بعض المناطق وظهرها الى الباب (أي خلفيا)، وهذه تعابير رمزية: فالخمير رمز التكثير والبركة لأن قطعة الخمير الصغيرة «تخمر» كمية كبيرة من العجين، .

هكذا نرى ان العرس، كسائر الأحداث المهمة في حياة الإنسان تحاط بأعمال وحركات رمزية. (والرمز هنا يعني القيام بحركات اشارة الى ما نريد التعبير عنه دون ان نصرح به مباشرة).

رش الأرز على العروسين واحد من هذه الرموز، ولعله يتصل ببعض العادات القبلية القديمة، حيث كان تناول رجل وامرأة للأرز معا يعني انهما تزوجا، ربما لأن المشاركة في الطعام ترمز الى المشاركة في الحياة، ولا بد ان الطعام المحلي لتلك القبائل كان من الأرز.

ولدى شعوب أخرى يبدأ العروسان أكل الأرز معا ثم ينهال عليهما الأرز. وفي بعض الحالات لم يكن الأرز اشارة الى اجتماع العروسين بل كان يرش لحمايتهما من الأرواح الشريرة، اذ كان يعتقد ان هذه الأرواح تظهر في حفلات الزواج، فإذا رمي الأرز عليها أكلت وشبعت وامتنعت عن أذى العروسين.

(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)