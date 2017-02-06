عالم جديد

كانت البحرية هي المستفيد الأول من التطور التقني في البناء، بالاضافة الى استخدام البوصلة والخرائط الجغرافية، ما فتح الباب للرحلات والاكتشافات في القرن الخامس عشر.

كان هدف هذه الرحلات هو البحث عن بلاد غامضة تبيع الحرير والبهارات: الهند.

وكان البرتغاليون هم أول من نظم هذه البعثات، خاصة أميرهم «هنري الملاح»، الذي جمع الخرائط، وعلماء الفلك والبحارة، وفي كل عام كانت هناك رحلة الى السواحل الافريقية. وفي عام 1487، وصل «بارتليمي» الى سواحل افريقيا، وطلب من فاسكو داجاما مغادرة لشبونة، وبعد عشرة أشهر صارت الرحلة الى الهند حقيقة.

في الوقت نفسه، بدأ الاسبان في غزو البحر، وبدأت المبادرة من «كولمبس» المولود في ايطاليا (جنوا) بهدف الوصول الى بلاد البهارات عن طريق الغرب، وفي أغسطس 1892 رحل مع رجاله، ولمدة ثمانية أسابيع، من الابحار، وصل بعدها الى جزر البهاما. واحتلها كولمبس باسم ملك اسبانيا وأسماها سان سلفادور.

ثم وصل الى كوبا، وتصور أنه وصل الى الهند، وأطلق اسم الهنود الحمر على سكان أميركا، لكنه اكتشف أن هذا «عالم جديد» سمي بعد ذلك باسم المكتشف «امريجو فسبوتشي» الذي وصل الى المكان وزعم أنه سبق «كولمبس».

صار الاكتشاف منبعا لا ينضب من الثراء، بينما مات «كولمبس» في عزلة مجهولا عام 1506.

وسرعان ما وصلت المنتجات الاوروبية الى العالم الجديد، واستوردوا الدخان والكاكاو، والذرة، وصدروا السكر، والقطن والقهوة، والحيوانات الاليفة مثل الحصان. وسرعان ما ظهرت عيوب الاستعمار، مثل الرق، وتم ترحيل السود كعبيد الى القارة الجديدة. ولم يقاوم الهنود الحمر القادمين اليهم من أوروبا، فانقضوا مع مرور السنين.

(من كتاب: موسوعة الحضارات - محمود قاسم)