جهاز المناعة.. والانفعالات

أثبتت البحوث العلمية الحديثة حدوث بعض الاعراض المرضية على الذين يعيشون حياة نفسية مضطربة، كتلك التي تحدث عند احد الزوجين بعد وفاة الطرف الآخر بعد حياة زوجية سعيدة.. وذلك نتيجة لضعف وتدهور اصاب خلايا الجهاز المناعي من جراء الحالة النفسية السيئة التي أعقبت موت الشريك المحبوب.

وقد ظهرت تلك النتيجة الواضحة من خلال متابعة فحص الخلايا الليمفاوية بأنواعها ومقارنتها بالآخرين الأصحاء.

كما أثبتت البحوث ان الرجال الذين سعوا لطلاق زوجاتهم لاستحالة استمرار الزواج لسوء طبيعة السلوك وعدم التفاهم لم يتدهور جهازهم المناعي بعد الطلاق، بل عاشوا في صحة جيدة، في حين حدث العكس تماما بالنسبة لأولئك الذين لم يكونوا راغبين في الطلاق، ولكن الظروف اضطرتهم الى ذلك.

وقد أجريت ايضا عدة دراسات على مدى كفاءة الجهاز المناعي لدى الاشخاص المصابين باكتئاب نفسي شديد بالمقارنة بأشخاص لا يعانون من اي اعراض نفسية.

وتبين من تلك الدراسات ان الاشخاص المصابين بالاكتئاب يعانون من انخفاض في عدد الخلايا بالجهاز المناعي. كما لوحظ ان استجابة هذه الخلايا وكفاءتها تقل بدرجة ملحوظة، حين تهاجم بواسطة الميكروبات او الخلايا السرطانية.. وبالتالي اجريت دراسة اخرى تبين منها ازدياد نسبة حدوث الاورام السرطانية في الاشخاص المصابين بالاكتئاب النفسي عنها في الاشخاص الاصحاء نفسيا.

وقد فسر العلماء هذه الظواهر بأن الخلايا الليمفاوية في جهاز المناعة عندهم تكون حاملة لحامض نووي متوتر وغير سوي ما يجعل انقسام النواة بشكل سرطاني اكثر قابلية.

وقد جاء في الدراسات التي اجريت على طحال الفئران الذي استخلصت منه الخلايا الليمفاوية ان التوتر المستمر لهذه الفئران يؤثر على انزيم حيوي وهام جدا لتكوين وتنظيم الحامض النووي للخلية.

(من كتاب: ثبت علمياًً - محمد كامل عبدالصمد)