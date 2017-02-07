ما أحلى هذا الخطأ

الشريط اللاصق

في العام 1968 قرر سبنسر سيلفر العالم «3 إم» العمل على تحسين احد اهم منتجات الشركة الناجحة وهو الشريط اللاصق، وكان كل ما يحتاج اليه سبنسر صمغا افضل يلتصق بقوة اكبر.

وفي العام 1970 وبدلا من ذلك طور سبنسر شيئا مختلفا ولكنه غير ذي فائدة للشريط اللاصق، وما استطاع سبنسر انتاجه هنا كان الصمغ الذي يمكن ازالته بسهولة وبدا انه سيكون غير مجد ما لم يجد سوقا له.

وبعد اربع سنوات، شكا عالم من زملاء سبنسر من ان الاوراق التي يحدد بها صفحات الكتاب تسقط، وانه لو وضع صمغا عليها فلن يستطيع ازالته فيما بعد، ما يضر بصفحات الكتاب.

وبالمصادفة، حاول زميل سبنسر سيلفر استخدام مادة سيلفر على وريقة صغيرة، فوجدها تلتصق وتزال بسهولة اكثر من مرة.

وهكذا اصبح هناك شريط لاصق ضعيف لكنه يقبل اللصق لاكثر من مرة وهو الذي اصبح اشهر منتج لهذه الشركة حتى يومنا هذا، والفضل لخطأ بسيط وقع فيه عالم الشركة سبنسر.

(من كتاب: 100 خطأ غيرت مجرى التاريخ - بيل فاوست - ترجمة مجدي كامل)