عسل النحل

أ ـ يعتبر من السكريات الاحادية التي تمتص في القناة الهضمية وتنتقل الى الدم ومنه الى الكبد، حيث تخزن على هيئة جليكوجين يتحول الى طاقة حرارية عند اللزوم، هذا بعكس سكر القصب مثلا الذي يعتبر من السكريات الثنائية والتي لابد من تحويلها الى سكريات احادية في القناة الهضمية حتى يمكن امتصاصها، وتحتاج عملية تحويلها الى مجهود، لذلك كان العسل افضل من سكر القصب.

ب ـ تحتاج عملية هضم السكر في الجسم الى استهلاك بعض الكالسيوم الموجود في الجسم ويسبب كثرة تعاطيه تسوس الاسنان بعكس عسل النحل الذي يتم هضمه في جسم النحلة، فلا يختزل من جسم الانسان بعض ما فيه من الكالسيوم.

ج ـ أظهرت الابحاث الطبية ان السبب الرئيسي للاجهاد الذي يشعر به الانسان يكون نتيجة لتكون حمض اللاكتيك وحمض الكربونيك في انسجة الجسم نتيجة لبذل المجهود ويجب ان تتعادل مع القلويات الموجودة في الدم، وثبت ان عسل النحل له دور كبير في قلوية الدم، والعسل الداكن اقوى تأثيرا من العسل الفاتح في معادلة الحموضة في الدم.

وللعسل خاصية غريبة وقدرة فائقة على امتصاص الرطوبة، فضلا عن ان العسل يستخدم لعلاج كثير من الامراض مثل الصداع العصبي والارق وفي تغذية الاطفال وعلاج شلل الاطفال وتغذية الحوامل وفقر الدم والجروح والحروق وغيرها.

وصدق الله العظيم اذ يقول: (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون).

(من كتاب: ثمار من حدائق المعرقة - مجدي كامل عبدالصمد)