ما الثمرة التي تسمى تفاح الحب؟
٭ البندورة.
من اول من استعمل ساعة اليد؟
٭ الانجليز.
ما المدينة التي تسمى بمدينة العربات؟
٭ مدينة ديترويت وذلك لكثرة السيارات المصنوعة فيها.
من هو مؤسس مطبعة بريل العربية في ليدن؟
٭ توما اربينيوس.
اين يوجد جبل الجوزا؟
٭ في فرنسا.
اين يوجد جبل بيهور؟
٭ في رومانيا.
اين يوجد جبل الاولمب؟
٭ في اليونان.
اين يوجد جبل هوكايدو؟
٭ في اليابان.
ما المدينة الوحيدة في العالم المنحوتة من الصخر؟
٭ البتراء في الاردن.
من الذي بنى قبر تاج محل؟
٭ الامبراطور الهندي شاه جيهان، وقد بناه قبرا لزوجته ممتاز محل اخلاصا ووفاء لها.
(من كتاب: بنك المعلومات هشام خطاب)