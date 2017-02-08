كم يبلغ عدد أنواع الوطواط؟

هناك ما يقرب من ألف نوع مختلف من الوطواط (الخفاش)، فهو يعيش في جميع مناطق العالم تقريبا، ما عدا المناطق القطبية، كل نوع من الوطواط لديه عادات مختلفة، تعتمد على المكان الذي يعيش فيه، وعلى الرغم من كل هذه الاختلافات فإن الانواع المختلفة من الوطواط تملك عدة اشياء مشتركة.

يعيش الوطواط في مجاميع ومن دون ان يعمل مساكن او اعشاشا، بل يتخذ من الكهوف مأوى له، يصل عدد الوطواط في بعض هذه الكهوف وفي المستعمرة الواحدة الى عدة آلاف، لكن توجد مستعمرات للوطواط خصوصا في الاشجار الفارغة يصل عدد الساكنين فيها الى العشرة او الاثنى عشر وطواطا فقط.

يستقر بعض من الوطواط في الاشجار، معلقا كالاوراق على الاغصان والافرع، وهناك نوع من الوطواط يعمل له خيمة صغيرة من اوراق النخيل، وهناك الوطواط الذي يعيش في اهرامات مصر، وفي اشجار الفاكهة في استراليا، اما في شمال اميركا واوروبا فغالبا ما ترى الوطواط يعيش في البيوت، اذ يتمكن الوطواط من حصر نفسه خلال الشقوق الضيقة، ثم يستقر ما بين الجدار والسقف.

بينما يكون الوطواط نشطا في الليل فقط، هناك البعض منه يخرج في وضح النهار. يعيش معظم الوطواط على اكل الحشرات، لكن البعض يأكل الفاكهة فقط، والبعض الآخر يأكل الفاكهة والحشرات معا، وهناك انواع قليلة من الوطواط تأكل اللحم، السمك، وحتى رحيق الازهار.

وفي الهند، يوجد نوع واحد من الوطواط يأكل الفئران والطيور والسحالي، فالوطواط الكبير ذاو الانف المدبب والذي يعيش في اميركا الاستوائية يأكل اي شيء يقع في فمه تقريبا، مثل هذا الوطواط يأكل الموز ولحم الحصان والكبد وحتى الوطواط الصغير.

الوطواط الذي يتغذى بشكل غير اعتيادي يوجد في المناطق الاستوائية، فالوطواط في جنوب وسط اميركا يأكل السمك، ومجموعة اخرى من وطواط الغابات يأكل بصورة رئيسية حبوب الطلع ورحيق الازهار.

هناك الوطواط المشهور والمسمى الوطواط المصاص بجنوب ووسط اميركا، فهو يعض بعض الحيوانات الاخرى مثل الحصان والبقر والماعز وحتى الانسان، فيلعق كمية قليلة من الطعام ثم يطير بعيدا.

(من كتاب: سؤال وجواب في العلم والتكنولوجيا - د.هشام عبدالجبار الهاشمي)