هوك 1635 - 1703

عالم وفيلسوف انجليزي، كان يعمل مع روبرت بويل ثم اصبح استاذا للجبر في جامعة اكسفورد، وقام بالكثير من التجارب الكيميائية، وقام بوضع الكثير من النظريات العلمية التي كان لها اثارها الفاعلة في التفكير في كثير من المخترعات الحديثة ومنها نظام الهندسة البخارية، وقام هوك بوضع التجارب العلمية لاختراع بندول الساعة، وقام باختراع الميكروسكوب والباروميتر والعديد من المكبرات المجهرية.

وبالإضافة الى ذلك كان هوك مهندسا معماريا قام بوضع الكثير من التصاميم لبعض المباني العامة في لندن منها مستشفى بشليم، ومورفيلد، والكلية الملكية للعلوم الفيزيائية، لذلك دخل هوك التاريخ من ارحب وأوسع الابواب بما قدمه من نظريات علمية وفلسفية قيمة.

(من كتاب: الخالدون 1000 -أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم - لـ علي رمضان)