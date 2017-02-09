ما أقدم وثيقة عن كرة القدم وأين وجدت؟

٭ أقدم وثيقة عن كرة القدم وجدت في الصين مؤرخة عام 1150 ق.م.

متى أقيمت أول بطولة للتزلج على الجليد؟ وأين أقيمت؟

٭ أول بطولة لألعاب التزلج على الجليد أقيمت بفرنسا عام 1924 الموافق 1343.

متى أدرجت رياضة رفع الأثقال ضمن الألعاب الأولمبية لأول مرة وكم رفعة كانت فيها وما عدد الأوزان التي تتبارى عليها الدول؟

٭ رياضة رفع الاثقال ادرجت ضمن الألعاب الأولمبية لأول مرة عام 1339هـ الموافق 1920م وكان فيها رفعتان:

أ- الرفع بالضغط: ويعني الرفع من الارض ببطء.

ب- رفعة الخطف ويعني الرفع من الارض لأعلى بحركة واحدة وهناك 9 أوزان تتبارى عليها الدول.

متى أدرجت المصارعة ضمن الألعاب الأولمبية لأول مرة وما انواعها التي كانت وقتها؟

٭ أدرجت المصارعة ضمن الألعاب الأولمبية لأول مرة في التاريخ عام 1322هـ 1904م وهي نوعان:

أ- المصارعة الرومانية وفيها يكون الفائز هو الذي يتمكن من جعل كتفي خصمه يلامسان الارض كما يمكن ايضا الفوز بالنقاط اذ تحسب نقطة لكل من يطرح خصمه ارضا وثلاث نقاط لمن يجعل خصمه في وضع صعب لا يفلت منه إلا بصعوبة شديدة ويمنع فيها استخدام الرجل، ومدة المباراة عشرون دقيقة.

ب- المصارعة الحرة: وتحتسب نقاطها بنفس طريقة المصارعة الرومانية.

متى ظهرت هواية تسلق الجبال لأول مرة؟ وأين؟

٭ هواية تسلق الجبال ظهرت لأول مرة عام 1164هـ 1750م بمنطقة جبال الألب الشهيرة التي تعد الآن من اشهر مناطق تلك الهواية التي لا تخلو من روح المغامرة.

ما أجمل مباراة لكرة القدم لعبت خلال الخمسين عاما الماضية في كأس العالم وقيل انها اكثر المباريات متعة وإثارة وشدا لأعصاب الجماهير بإجماع خبراء الكرة؟

٭ كانت تلك المباراة بين فرنسا وألمانيا في كأس العالم 1982 والتي اقيمت في اسبانيا واستغرقت اكثر من 150 دقيقة.

متى أدرج الماراثون لأول مرة ضمن الألعاب الرياضية؟ وما مسافته؟

٭ الماراثون أدرج لأول مرة ضمن الألعاب الأولمبية عام 1314هـ 1986م وكانت مسافته 25 ميلا.

(من كتاب: هل تعلم؟ - وفاء يوسف)