٭ من يكن سيد نفسه.. يكن سيدا للآخرين.
٭ من خدم المحابر خدمته المنابر.. ومن أدمن النظر في الدفاتر احترمته الأكابر.
٭ الكذب عار لازم.. وذل دائم.
٭ جودة الكلام.. في الاختصار.
٭ دوام الفتن.. من أعظم المحن.
٭ القليل من التدبير.. أبقى من كثير مع التبذير.
٭ التدبير.. ثروة.
٭ الحكمة.. طب الأرواح.
٭ نصف ما في اليد.. خير من انتظار الكل.
٭ صديقك من وعظك.. وإن أبكاك.
٭ إذا تكلم الحكيم.. حاول كل مستمع أن يحفظ ما قاله.
٭ الحكمة.. لا تأتي صدفة.
٭ كان في زمن كسرى رجل يقول من يشتري ثلاث كلمات بألف دينار فيسخر منه الناس، فبلغ خبره الى كسرى وطلبه وحضّر المال وقال للحكيم هات ما عندك.
فقال: ليس في الناس خير. قال كسرى: وما الثانية؟
قال: ولابد منهم.
قال كسرى صدقت. هات الثالثة.
قال: فعاشرهم على هذين الأمرين.
قال كسرى: قد استوجبت المال فخذه.
قال: لا آخذه. قال فلم طلبته؟ قال: كنت أحب أن أعرف من يشتري الحكمة بالمال.
٭ الأمل.. يخلق دواعي الكفاح.
(من كتاب: كلام من ذهب - إعداد حفيظ بن عيسى الراجحي)