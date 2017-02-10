٭ من يكن سيد نفسه.. يكن سيدا للآخرين.

٭ من خدم المحابر خدمته المنابر.. ومن أدمن النظر في الدفاتر احترمته الأكابر.

٭ الكذب عار لازم.. وذل دائم.

٭ جودة الكلام.. في الاختصار.

٭ دوام الفتن.. من أعظم المحن.

٭ القليل من التدبير.. أبقى من كثير مع التبذير.

٭ التدبير.. ثروة.

٭ الحكمة.. طب الأرواح.

٭ نصف ما في اليد.. خير من انتظار الكل.

٭ صديقك من وعظك.. وإن أبكاك.

٭ إذا تكلم الحكيم.. حاول كل مستمع أن يحفظ ما قاله.

٭ الحكمة.. لا تأتي صدفة.

٭ كان في زمن كسرى رجل يقول من يشتري ثلاث كلمات بألف دينار فيسخر منه الناس، فبلغ خبره الى كسرى وطلبه وحضّر المال وقال للحكيم هات ما عندك.

فقال: ليس في الناس خير. قال كسرى: وما الثانية؟

قال: ولابد منهم.

قال كسرى صدقت. هات الثالثة.

قال: فعاشرهم على هذين الأمرين.

قال كسرى: قد استوجبت المال فخذه.

قال: لا آخذه. قال فلم طلبته؟ قال: كنت أحب أن أعرف من يشتري الحكمة بالمال.

٭ الأمل.. يخلق دواعي الكفاح.

(من كتاب: كلام من ذهب - إعداد حفيظ بن عيسى الراجحي)