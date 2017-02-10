لماذا نبكي؟!

يتخيل معظمنا أن الفترة الوحيدة التي نبكي فيها هي عندما نكون حزانى، هل تعلم أننا في الواقع نبكي حوالي 250 مليون مرة في مسيرة الحياة؟!

دعنا نرى كيف يكون هذا ممكنا.. إن جفوننا هي عبارة عن طيات من البشرة تسدل وترفع كستائر المسرح على العين بواسطة العضلات، هذه الستائر تتحرك بسرعة لدرجة أنها لا تزعج الرؤية حتى اننا لا نعرف بأن هذا يحدث وفي الحقيقة تفتح الجفون وتغلق بصورة آلية كل ست ثوان خلال فترة حياتنا.

هناك في العين غدة للدموع تقع فوق الزاوية الخارجية للعين وهناك أيضا أنابيب تنقل الدموع الى الجفن العلوي وقنوات تخرج الدموع من مقدمة العين.

في كل مرة ترف فيها عيوننا يتم الضغط على فتحة أنابيب الدموع التي تطلق بعض السائل الهدف من ذلك هو ري قرنية العين ومنعها من الجفاف، ولكن من الناحية الميكانيكية لا يختلف ذلك عن البكاء فهذا ما يحدث بالضبط عندما نبكي.

فهل لاحظت كيف عندما يضحك بعض الناس لفترة طويلة يبدأ قسم كبير من الدموع بالتدفق السبب؟ هو أننا عندما نضحك بقوة تعصر العضلات تلك الغدد التي تختزن الدموع فتبدأ في التدفق.

وكل شخص يعلم أن البصل يستطيع أن يجعلنا نبكي بدون الشعور بالحزن بتاتا هذا لأن البصل يطلق مادة سريعة التبخر فعندما تصل الى عيوننا نحميها من تهيج هذه المادة بترك دموعنا تتدفق فالدموع تجرف المادة المهيجة نفس الشيء يحدث عندما ندخن نحن نبكي بصورة آلية لحماية وتنظيف عيوننا.

ولكن ماذا عن البكاء عندما نشعر بالحزن؟

الإنسان من بين كل المخلوقات الحية هي الوحيد الذي يبكي للتعبير عن انفعاله فقط الشخص المفكر والمهموم وذو الحساسية الشديدة هو الذي يبكي الأطفال يصرخون لكنهم لا يبكون حتى يتعلموا كيف يفكرون ويشعرون بأن ما يحدث عندئذ هو أن انفعالنا بدلا من إيجاد تعبير عنه بالكلمات يتحول الى ميكانيكية تنتج الدموع.. إنه عمل انعكاسي يحدث بالرغم من إرادتنا.

(من كتاب: كنز العلوم - مجدي سيد عبدالحفيظ)