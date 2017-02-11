الهيل الأخضر Cardamome Verte

موطنه الاصلي هو ساحل مالابار، في جبال الكارداموم التي يدين لها الهيل باسمه (وليس العكس كما يسود الاعتقاد) وان لم يعرف هذا الموطن الاصلي حتى وصول البحارة البرتغالي باربوسا في العام 1514، فإن نبتة الهيل او الهيل التابل عرفت قبل ذلك بسنين طويلة، ففي موسوعته يذكر ديدرو في القرن السامن عشر للغرابة الهيل، ويعتبر بحكم المجهول النبتة التي يستخرج منها، بينما يشير الادب الهندي القديم الى استخدامها في المطبخ.

من الفصيلة الزنجبيلية

كما في الطب، في الهند منذ 3000 عام قبل الميلاد، كما يرد استخدامها في مصر في بردي ايبرس (نحو 1500 ق.م)، حيث استخدمتها كليوباترا لتعطير قصرها خلال زيارة مارك انتوني لها، اما ذكرها القديم في الادب الصيني، فيتوافق في الواقع مع نبتة اخرى من الفصيلة الزنجبيلية، ويبدو ان وصولها الى اوروبا تزامن مع الزنجبيل والفلفل.

خضعت حبوب الهال للضرائب المفروضة من قبل الرومان في الاسكندرية، نحو العام 180، نظرا لندرتها، فكان سعرها مرتفعا جدا، وتبقى حتى يومنا هذا من التوابل الاغلى ثمنا بعد الزعفران.

في العصور الوسطى، بقي استهلاكها متواضعا في اوروبا، حيث ذكرت للمرة الاولى في القرن الثاني عشر، اعتمدت حينها في الطب اكثر من الطبخ، ولكن الانجليز استهلكوها بشكل دوري.

في الطب

تتميز حبوب الهيل، على غرار عدد كبير من التوابل، بفضائل طبية عديدة، فهي مفيدة لأوجاع الرأس والمعدة، وطاردة للريح، ومنبهة للقلب، استخدامها الطبي مؤكد في الادب الهندي القديم حيث سميت elaci واعتبرها ابن سينا في القرن الحادي عشر ضرورية كترياق لامراض الحلق والسعال المستمر، واعتاد الرومان مضغها لتعطير الفم. واعترف الصينيون بميزاتها العلاجية العديدة ضد الاضطرابات المعوية.

سلط الصيدلاني ثيبو لوبلينيي الضوء على الهيل كمدر للبول في العام 1537 وفي القرن الثامن عشر، اعتبر الهيل «دماغي»، اي قادر على الوصول الى الدماغ لعلاج الامراض، ويعرف الهيل بخصائص منشطة وهضمية ومنعشة، ولذلك يستخدم في نقيع الاعشاب الساخن، او المغلي، فهو يحفر الافرازات المعدية والصفراوية، وينصح لعلاج اضطرابات الطعام والغثيان. ينظر الى الهيل في الصين على انه الدواء الشافي للاضطرابات المعوية، ويدخل في الخبز الهندي كمحفز ومنشط في المانيا، كان ينصح بنبيذ المحضر بإضافة البيض والهيل، لعلاج انتفاخ البطن ونزلات البرد.

(من كتاب: موسوعة التوابل - ميراي غاييه)