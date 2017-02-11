كيف يمكن للأسمـاك ان تعيش في البحيرات المجمدة؟

٭ اذا كانت مياه البحيرة مجمدة من القاع حتى السطح في هذه الاحوال لا يمكن للسمك ان يعيش لعدم توافر الاكسجين الذي يلزم لحياة الاسماك.ولكن يحدث عادة ان يتجمد سطح الماء بالبحيرة بينما يظل الجزء السفلي كله سائلا، وبهذه الطريقة يمكن للسمك ان يعيش في الماء الموجود تحت الطبقة السطحية المجمدة، حيث يسبح عادة قرب قاع البحيرة حيث يكون الماء اكثر دفئا.

هل تنام الاسماك؟

٭ معظم الاسماك تنام، ولكن تظل اعينها مفتوحة، لان الاسماك لا تستطيع غلق اعينها لعدم وجود جفون لها.. وعندما تنام الاسماك فإنها تستلقي على جانبها او على بطنها عند قاع البحيرة.. اما الاسماك التي لا تنام فإنها تكتفي بأوقات للراحة، وفيها تمتنع عن السباحة، وتظل ساكنة في مكان هادئ لفترة من الزمن.

ماذا تأكل الاسماك؟

٭ نظرا لشدة المنافسة بين الحيوانات المائية، فإن الاسماك تأكل اي شيء يصادفها فهي تتغذى على الحشرات، والديدان، والحيوانات المائية، اما الاسماك الكبيرة فتتغذى على الصغيرة، وهناك اسماك تتغذى على النباتات.

(من كتاب: س وج في العلوم المبسطة - د.حسام محمد مازن)