شارلمان (742-814)

أول إمبراطور في الإمبراطورية الرومانية المقدسة (800-814)

أتم شارلمان، ابن الملك بيبان الثالث ـ أوالقصير ـ وحفيد شارل مارتيل، بناء الامبراطورية الفرنسية التي بدأها أسلافه فاستحق هذا اللقب «شارلمان»، أو شارل الكبير.

توفي والده وهو في الرابعة عشرة من عمره فورث نصف المملكة، حسب القانون، وورث النصف الأخير الذي كان لأخيه كارلومان عندما توفي في هذه السنة 771، وفي هذه السنة تخلى عن زوجته (ابنة ملك لومبارديا) وتزوج أخرى، فلجأ والد الزوجة الأولى الى البابا لخلع شارل انتقاما منه على فعلته هذه، ولكنه لم يوفق، فبدأ بحملة غزو ونهب في أواسط إيطاليا، فخف شارل الى نجدة البابا، وهزم اللومبارديين وأعلن نفسه ملكا عليهم، وما حلت السنة 800 حتى كانت مملكة الفرنجة تضم فرنسا بأسرها، ونحو كل ألمانيا، والنمسا، وايطاليا، باستثناء مملكة نابولي، وفي يوم عيد الميلاد من هذه السنة توج الملك ليو الثالث شارل امبراطورا على الامبراطورية الرمانية المقدسة، وكان ثمة مشروع يقضي بضم هذه الامبراطورية الى الامبراطورية البيزنطية، وذلك بعقد زواج بين شارلمان والامبراطورة إرين التي خلعت من العرش فأفسد المشروع.

(من كتاب: صانعو التاريخ - سمير شيخاني)