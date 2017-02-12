من هو فيثاغورس؟

أنجب الإغريق القدماء كثيرا من المفكرين والفلاسفة، ومن أكثرهم أهمية فيثاغورس الذي عاش في القرن السادس ق.م.

كان فيثاغورس معلما دينيا، رياضيا، وفيلسوفا، وقد اضطر بسبب أفكاره الى الخروج من اليونان والعيش في جنوب إيطاليا.

وقد سمى أتباعه «الفيثاغوريين» وكانوا قد التزموا من بعده أحكاما صارمة في سلوكهم، منها التمسك بالصمت وعدم شرب الخمر، ومع أن بإمكاننا اعتبار بعض أفكاره سقيمة، كالتناسخ، فقد كانت له مساهمات مهمة في المعرفة، فهو الذي اكتشف ان الأرض كروية، وكان يرى انها تدور حول نار مركزية، لكنه لم يتطرق الى تفصيل الدوران وما اذا كان حول الشمس او حول النفس، وقد عني فيثاغورس بالموسيقى والرياضيات فتوصل الى معرفة العلاقة الرقمية بين طول الوتر الموسيقي ودرجة النغم، وأقام على هذا الأساس نظريته في التوافق «هارموني» واعتقاده بأن العدد هو المبدأ الأول لكل الوجود، وكان اسم فيثاغورس يقترن بنظرية هندسة مفادها ان مربع الوتر في المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع مربع القائمين، ثم أوضحت الكشوف الآثارية ان هذه النظرية عرفت في مملكة اشنونا، وسط العراق، في القرن الثاني قبل الميلاد، كما عرفها الصينيون في وقت لاحق.

(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة (ج2)