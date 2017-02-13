٭ أول القبعات المعدنية ارتداها عمال بناء الفاتيكان - مقر اقامة البابا - عام 1585.

٭ انطلق اول منطاد يسير بواسطة الهيدروجين في باريس عام 1783، وسار مسافة 24 كيلومترا خارج باريس وحط في حقل من الحقول، اما الفلاحون الذين كانوا يعملون في ذلك الحقل فقد اعتقدوا انه روح شريرة او قطعة من القمر وقاموا بتحطيمه الى قطع صغيرة.

٭ فريد ايستر وصف بانه اكثر الراقصين لمعانا في العالم «والمقصود راقصو الباليه ايضا» والغريب في الموضوع ان التقرير الذي وضعته اللجنة الفاحصة لأول ظهور في هوليوود كان يقول: ليست له مقدرة على التمثيل، اصلع قليلا، ويستطيع الرقص قليلا.

٭ عام 1898 وقبل اربعة عشرة عاما من غرق الباخرة تايتانك، كتب الروائي مورجان روبرتسون كتابا تنبأ فيه بذلك الحدث المؤسف مصورا اياه باحداث مرعبة، والغريب ان حجم الباخرة المذكورة في القصة كان بحجم الباخرة تايتانيك وتحمل نفس عدد الركاب، بالاضافة الى ان باخرة مورجان تتميز بنفس اجهزة الامان الموجودة في التايتانيك ويقول مورجان في القصة ان الباخرة اصطدمت بجبل جليدي في شمال المحيط الاطلسي وهو نفس المكان الذي حدث فيه غرق التايتانيك الاصلية عام 1912 ولكن اكبر مصادفة في الوضع ان اسم الباخرة تايتانيك واسم باخرة مورجان روبرتسون كان تايتان.

(من كتاب: جايلز براندريث ـ ترجمة ليديا البريدي)