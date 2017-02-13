التعرية والحت

الحت هو العملية التي يخضع لها سطح الأرض وتسبب تعريته وتآكله، فالمطر يسقط على الأرض الطرية ويجري في جداول وأنهار جارفا معه الأتربة. والريح تكنس التراب من الحقول، وتذرو الرمال والغبار في طريقها، دوامات الماء على ضفاف الأنهار والبحيرات، والأمواج التي تلطم الصخور، هذه كلها تأكل من الشواطئ، فالأمواج تقذف بحبات الرمال والحصى نحو الصخور والجرف، فتقوم بعملية تفتيت بطيئة، وتحول الصخور الى رمال والرمال الى رمل أكثر نعومة، ثم تنقل هذا كله الى البحر.

هذا هو الحت. وقد نتجت عنه مشاهد طبيعية تعد من عجائب الدنيا، مثل «الجراند كانيون» أو الوادي الكبير في اريزونا.

والماء يتسبب في معظم عمليات الحت في العالم، فهو يتسرب الى شقوق الصخور الصلبة، وعندما يتجمد فإن الصخر ينفلق أو يتشقق، ومع مرور السنين يتحول الصخر الى تراب، ثم يجرف التراب بعيدا نحو البحر.

يهطل المطر فتشربه التربة حتى تبتل، وما يزيد بعد ذلك يجري على السطح في سيول صغيرة، ثم يتجمع في مجار وجداول ليصب في الأنهار، ولذلك فإنه يجرف الأتربة الناعمة في طريقه على شكل أوحال.

المجاري المائية تحفر الوادي الذي تجري فيه حفرا بطيئا طوال آلاف السنين، فيتسع الوادي ويعمق، وفي بعض الأحيان تحفر الأرض حتى تبلغ مستوى سطح البحر من شدة الحت، كما حدث بالنسبة لأنهار الصين مثلا.

وتزيد الرياح عملية الحت والتعرية، لكن عملها بطيء قياسا الى عمل الماء، في العصور الجيولوجية كانت الجموديات هي التي تقوم بفعل الحت فيما تزحف جارفة معها الأتربة والصخور عن جوانب الوديان.

الحقول المنحدرة والمعرضة للرياح تتعرض لأضرار الحت، ولم يكن الفلاحون في الماضي يدركون ان التربة العليا الغنية تجرف فيتعرى الحقل من تربته، واذا أدركوا لم يكونوا يعرفون كيف يوقفون عملية الجرف هذه، كانوا يحرثون التربة من جديد، لكن سرعان ما كانت التربة العميقة تجف لتحملها الرياح أو السيول.

واليوم أوجد المزارعون في البلدان المتطورة أساليب جديدة لتلافي أضرار التعرية، لم يعودوا يلجأون الى تكرار الحراثة، بل صاروا يتركون فضلات القش وسوق القمح أو الذرة في أرض الحقل، ما يساعد على حفظ التربة، وعندما تكون الأرض منحدرة تجري الحراثة في خطوط عرضانية بدلا من ان تتجه من أعلى الى أسفل، وهكذا لا تكون هناك أثلام منحدرة تعبرها المياه الجارفة معها التربة.



(من كتاب: (الموسوعة العلمية المبسطة)