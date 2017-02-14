«الديك الفصيح من البيضة يصيح».

٭ يضرب على ان الامور تتضح من اولها.

«إن عطاك الشيخ مرق حطه في شليلك».

٭ «شليلك» يعني وعاءك او ما تحمل فيه الأشياء الخاصة بك، ويضرب مثلا لقبول العطايا مهما كانت وعدم ردها.

«فلان حويِّر ربيع».

٭ «حويِّر» تصغير «حُوار» وهو ابن الناقة، ولأن هذا «الحوير» في الربيع يختار من الاعشاب ما لذ وطاب وهو دائم الأكل ويشرب من حليب «أمه» ففلان مثله دائم الأكل ويختار منه ما يشتهي، يضرب للشخص كثير الأكل او لمن يجد كل ما يشتهي من الاكل.

«إن كثرت همومك نام عنها».

٭ لأنك سوف ترتاح منها وتنساها ولو مؤقتا، وهذا افضل من التفكير فيها في وقت الليل.

«قالوا لجحا: فين بلدك؟ قال: اللي منها مراتي»

٭ ويضرب مثلا أن الرجل ليس له إلا أسرته.

(من كتاب: من عيون الأمثال محمد صالح السبتي)