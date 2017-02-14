٭ أن علاج تكسّر الأظافر يكون بدهنها والمنطقة المحيطة بها بعصير الليمون الحامض صباحا ومساء لمدة اسبوع على الا تغسل الايدي بعد دهنها وتكرر الوصفة حتى يتم الشفاء.

٭ أن مكان هضم المواد الدهنية هو في الاثنى عشر، وان مكان هضم المواد البروتينية هو في المعدة، وأن الغدة الدرقية موجودة في الرقبة، وان الطحال موجود بالقرب من المعدة في القسم الاعلى الايسر من البطن، وأن البنكرياس موجود خلف اسفل المعدة.

٭ أنه بالإمكان معالجة التهابات الحلق واللوزتين بأخذ كمية من الخبز الجاف بما يعادل حجم ملعقة كبيرة ثم توضع في كوب من الماء ويغلى المزيج لمدة خمس دقائق ويستعمل المحلول غرغرة في الفم وهو فاتر وتعاد العملية عدة مرات في اليوم، كذلك بالإمكان وضع مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق الحلبة في نصف ليتر من الماء ويرفع على النار لمدة دقيقتين ويستعمل المحلول غرغرة في الفم عدة مرات في اليوم.

٭ أن من بين الحيوانات الثدية يعتقد ان الفيل يعيش اطول حياة قد تصل الى 150 او 200 سنة، والحصان يعيش احيانا فوق الـ 50 عاما، ومن بين الطيور فإن النسور تعيش ايضا اكثر من 100 سنة، اما بطل الحياة الطويلة فهي السلحفاة، فهناك سلحفاة مشهورة جدا تدعى سلحفاة مويشيوس عاشت بكل تأكيد 152 سنة ومنها ما يعيش اكثر من 200 سنة.

(من كتاب :هل تعلم؟ -

علاء العموش)