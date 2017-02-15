٭ استحدثت الملكة اليزابيث الأولى منصبا جديدا ومكتبا يدعى «مكتب عدم فتح زجاجات البحر» حدث ذلك بعد ان رفعت السدادة عن زجاجة وجدت في البحر تحمل اسرارا رسمية في كورن وول.

٭ قام صياد في جزيرة «نوفايا» في سيبيريا باشعال نار عام 1951 وما تزال مشتعلة الى يومنا هذا، والسبب في ذلك يعود الى ان الجزيرة تحمل احتياطيا كبيرا من الفحم على سطحها.

٭ في وصيته الأخيرة كتب الكاتب الكبير والكوميدي الساخر رابيليز: لا أملك شيئا وأدين بالكثير. وأترك الباقي للفقراء.

٭ الممثل الأميركي المشهور كلارك جيبيل ولد في الأول من فبراير1907، ولكنه لم يكن محبوبا من قبل مصانع الألبسة الداخلية على الرغم من شهرته الكبيرة.

والسبب في ذلك يعود الى انه ظهر عام 1934 في فيلم سينمائي من دون قميص داخلي، قبل ذلك لم يكن من المعتاد رؤية أي رجل من دون قميص داخلي وبسببه بدأ الرجال التخلي عن هذه القطعة الداخلية، وقد عانت بسببه مصانع الألبسة الكثير.

٭ جيمس جيب اخترع لعبة تنس الطاولة عام 1926 وكان اسمها الأول غوزامر.

(من كتاب: 4000 حقيقة مذهلة - جايلز براندريث ـ ترجمة ليديا البريدي)