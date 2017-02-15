إكس «رمز المجهول» وأشعة إكس

إن لهذا الحرف استخدامات كثيرة، لاسيما في كتب الرياضيات والفيزياء، فلدى العالم كله يشير حرف X الى المجهول في المعادلات الرياضية، لدرجة ان المدرسة المتعددة التقنيات في باريس Ecole polytechnique اعتمدته كرمز أو كشعار، وان طلبتها القدامى يسمون X.

ولكن من أين جاءت هذه الرفعة والعظمة لحرف X في الرياضيات؟

تاريخيا تعزى لديكارت فكرة استبدال المجاهيل في المعادلات بحروف، وهو ما شكل تقدما كبيرا لأنه يمكن معاملة المعادلات بسهولة.

في السابق كان الرياضيون الذين يهتمون بالجبر، ومعظمهم ايطاليون، يستخدمون التعبير كوزا، أو الشيء، في صياغات من نوع: الشيء الذي يضرب بنفسه، ويضاف الى نفسه يعطي 6 (وذلك للمعادلة: X2 + X = 6 أي 22 + 2 = 6).

ولكن لماذا هذا الاختيار للحرف X؟ لأن كلمة Xenos باليونانية تعني الغريب، والمجهول هو الغريب، وهكذا دخلت X الى مملكة الرياضيات ومن ثم الفيزياء.

هذا المفهوم نفسه يتلاقى مع دلالة هذا الحرف لأشعة اكس التي جاء اكتشافها مصادفة من قبل رونتجن بعد ملاحظات غريبة للعديد من الكليشات السابقة.

رونتجن الذي عاش في الفترة 1845 ـ 1923، فيزيائي ألماني استاذ في جامعة فيورزيورغ كان كغيره من زملائه يدرس التفريغ الكهربائي في الحبيبات الغازية عام 1895 (التي أصبحت النيونات لاحقا) فاندلعت نقاشات حامية لتفسير الضوء الباهت: معركة تحولت الى مفهوم وطني بين انجليز يفسرونه نتيجة لجزيئات، وألمان يفسرونه بموجات.

قام رونتجن بوضع شاشة متألقة بالقرب من الأنبوب الذي يجرب عليه التفريغ الكهربائي فدهش في أثناء معالجته للأمر، عندما تبين وجود ظل لعظام يده تظهر على الشاشة، عندما كرر التجربة مع مواد أخرى كان يرى الظاهرة نفسها، فتأكد انه وضع يده على اكتشاف مهم فلم يجرؤ على إخبار زوجته به خوفا من ان يكون تفسيره خاطئا.

كان أول مرة يمكن مشاهدة داخل جسم الإنسان، فكان ذلك أمرا عظيما للأطباء، ولما كان الأمر لا يزال غامضا فقد اطلق على الاشعاع الصادر من الجسم الذي يسقط على الشاشة أشعة X.

ما لم يدر بذهن رونتجن ان اكتشاف أشعة X أحدث ثورة في الفيزياء مع اكتشاف الاشعاعية وبنية الذرة، وكان يجب ان ينتظر خمسة عشر عاما ليكتشف ماكس فون لو ان أشعة إكس هي موجات كهرومغناطيسية.

في هذا الوقت كان ماكسويل قد نشر نظريته، واكتشف هرتز الموجات التي تنبأ بها ماكسويل، وكان يجب انتظار بعض الوقت للتأكد من ان الظاهرة هي تضافر امواج وجزيئات معا، وكان اكتشاف الميكانيك الكوانتي.

ومعروف ان رونتجن بطل أشعة إكس، نال أول جائزة نوبل في الفيزياء عام 1901، انها المصادفة التي تضحك لهؤلاء الذين يعرفون اقتناصها واستثمارها!

(من كتاب: أعلام ومفاهيم - د.أحمد بلال)