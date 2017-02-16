الألوان.. تعالج الإنسان

أكدت الأبحاث والدراسات أن اللون الأصفر يمكن ان يستخدم لعلاج مرض «النورستينيا» وهو مرض الوهن العصبي الذي يجعل المريض متوترا عصبيا ويفتقر إلى الإرادة ويميل إلى الحزن مع الشعور بالألم والأسى واضطرابات المعدة.. كما اثبتت الدراسة أن اللون الأزرق يؤثر على البشرة والأغشية المخاطية والنظام المركزي للأعصاب.. وأن اللون الأخضر يعمل على تنشيط الغدد ويساعد على تخليص الجسم من السموم والفضلات.. وأن اللون الأحمر يؤثر على وظيفة القلب والأوعية الدموية.. وقد اختار مهندسو الطائرات اللونين الأخضر والأزرق لتقليل حوادث الدوار التي تحدث لركاب الطائرة واتضح ان الألوان الأزرق والأخضر والأبيض تريح العضلات وتجلب الهدوء والراحة والنوم في غرف المرضى، كما أن بيوت الأزياء قد استغلت عامل اللون في تصميم أزيائها حيث تحرص على اختيار اللون القاتم للنساء البدينات وتسليط الأضواء على أرضية صالة العرض لتبدو العارضة البدينة أقل حجما من الواقع.

الرياضة.. علاج لأوجاع الرقبة

كشفت دراسة جديدة أن ممارسة النساء للتمرينات الرياضية مرتين أسبوعيا على الأقل يمكن أن تخفف الآلام المزمنة في الرقبة.

وقال تقرير صادر عن مستشفى «جيفاسكيلا» المركزي بفنلندا إن هذه التمرينات تشمل رفع الرأس أثناء الرقود على الظهر أو البطن بالإضافة إلى تمرينات تقوية الاكتاف والصدر والذراعين.. وشملت الدراسة 180 موظفة تتراوح أعمارهن بين 25 و45 عاما كن يشتكين دوما أو على فترات من آلام لأكثر من ستة أشهر.. وخلصت الدراسة الى أن ممارسة التمرينات على مدى عام أسهمت في تخفيف الألم بدرجة كبيرة.

(من كتاب: حقائق x دقائق لإبراهيم مرزوق)